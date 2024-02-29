"До них не доходить": ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що ворожі винищувачі-бомбардувальники знищили вранці на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у сфері авіації. У четвер, 29 лютого, українські військові ліквідували ще два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, знищення чергових літаків противника відбулося близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Разом – до перемоги!", — зазначає Олещук.

Три винищувачі за один день

Нагадаємо, цього ж дня Микола Олещук уже повідомляв про знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

За його словами, насамперед варто звернути увагу на дату, яка буває на календарі раз на чотири роки. Для противника четвер запам'ятається ще й активністю в Україні, адже ліквідовано ще один літак РФ.

Варто зазначити, що з 17 по 21 лютого, українським військовим вдалося збити сім російських винищувачів і бомбардувальників Су-35 і Су-34, які окупанти використовують для ударів по Україні.

27 лютого росіяни втратили одразу два за день бомбардувальники Су-34, про що також повідомляли в Повітряних силах. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук порадив росіянам замислитися і принаймні на деякий час припинити "авіаційні м'ясні штурми".

Нагадаємо, 22 лютого на тему російських втрат висловився спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. Причина частих "падінь" у тому, що в українських захисників з'явилося більше засобів та інструментів для того, щоб діставати противника на далеких дистанціях.