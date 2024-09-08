Копия французской, или собственная разработка: растет интрига вокруг новой украинской авиабомбы

Видео снятое с борта украинского истребителя Су-27, продемонстрировало бомбардировщик Су-24, несущий под крылом прототип планирующего боеприпаса.

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Украина изобрела собственную высокоточную планирующую бомбу. Она может стать ключевым оружием для ударов по целям в России. Бомба, судя по всему, оснащена ракетным ускорителем и выдвижными крыльями, что потенциально обеспечивает ей дальность полета в 65 км. Но известно про нее крайне мало. Военные эксперты попытались понять, что за бомбу нес под крылом украинский Су-24. Об этом пишет Forbes.

Каждый день российские военные самолеты сбрасывают до сотни планирующих бомб КАБ на украинские войска и города. Бомбы радиусом действия 40 км, некоторые из которых весят до трех тонн, являются одним из самых разрушительных видов оружия в 30-месячной войне России с Украиной.

Теперь Украина готовится дать отпор — собственными планирующими бомбами. Недавнее видео, снятое экипажем истребителя Су-27, продемонстрировало бомбардировщик Су-24, несущий под крылом прототип планирующего боеприпаса.

Что известно об украинской планирующей бомбе

Украине явно не хватает американских планирующих бомб JDAM-ER и французских Hammer, так что теперь идет работа над вооружением собственными бомбами. Начальник авиации Воздушных Сил Украины Сергей Голубцов еще в июне объявил, что разрабатывается комплект для преобразования советских неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы. Испытательный полет на этом Су-24 стал важным шагом в разработке нового оружия.

Украинский аналог КАБ для Су-24

С крыльями и установленным на хвосте ракетным ускорителем, предположительно управляемая по GPS бомба очень похожа на французскую Hammer. Возможно, украинцы на самом деле скопировали французское оружие, предполагают военные эксперты.

Украинские ВВС, очевидно, довольны дальностью и точностью "Хаммера", но они явно недовольны поставками бомб. Франция пообещала поставлять всего 50 "Хаммеров" в месяц — слишком мало, чтобы соответствовать примерно 3000 KAB, которые русские сбрасывают по всей 1127-километровой линии фронта каждый месяц, даже с учетом JDAM-ER, которые Украина получает от Соединенных Штатов.

Если Украина сможет наладить местное производство новой бомбы, она может начать догонять российскую кампанию планирующих бомбардировок. Новая бомба присоединится к растущему портфелю боеприпасов, произведенных в Украине, который включает крылатую ракету "Нептун", новый "ракетный беспилотник" "Паляница" и множество односторонних ударных беспилотников, включая по меньшей мере две модели беспилотного спортивного самолета, который может пролететь тысячу миль с грузом взрывчатки на борту.

Создавая собственные высокоточные боеприпасы, Украина освобождается от полной зависимости от непостоянных союзников в отношении ключевых военных возможностей. Местное производство также является для Украины способом обойти ограничения своих союзников относительно того, как и где украинские силы могут использовать боеприпасы иностранного производства. Самое важное, что американцы запрещают украинцам запускать высокоточные баллистические ракеты, поставляемые США, по целям на территории России — целям, которые включают авиабазы, поддерживающие российские планирующие бомбардировщики .

На какой стадии находится разработка украинской высокоточной планирующей бомбы – неизвестно. Украинские Су-24, Су-27 и МиГ-29, которые сейчас оснащены JDAM-ER и Hammer, в конечном итоге могут нести и новую украинскую бомбу.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что, возможно, в качестве боевой части новой украинской бомбы, вероятно используется бомба советского производства, взятая с украинских складов, либо уже американская боевая часть MK.82/83 с украинским комплектом планирования и наведения по инерциальной/GPS системе.