Воздушные силы протестировали первую украинскую корректируемую авиабомбу для Су-24 (видео)

По словам военного аналитика Игаля Левина, в качестве боевой части используется либо советская бомба с украинских складов, либо американская MK.82/83 с украинским модулем. Авиаэксперт Агил Рустамзаде отметил, что в хвостовой части, вероятно, твердотопливный ускоритель или даже реактивный двигатель.

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Воздушные силы тестируют собственный аналог корректируемой авиабомбы. На опубликованном видео бомба подвешена на бомбардировщик Су-24М. Об этом сообщает Telegram-канал "Бойова авіація України".

Отмечается, что на видео Су-24М 7-й бригады тактической авиации Украины в сопровождении Су-27УБ из состава 831-й БрТА.

"Бомбардировщик выполняет тестовый полет для испытания новой управляемой авиабомбы. Сопровождение истребителем выполняется для контроля отстыковки и последующего планирования. Вылет производится в плотном боевом порядке "крыло к крылу", что требует большей концентрации во время полета", — говорится в публикации.

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По словам авторов, борт сняли с хранения после начала полномасштабного вторжения, он прошел капитальный ремонт с продлением летного ресурса.

Военный аналитик и старший лейтенант Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает, что опубликованные кадры напоминают ранее использовавшиеся ВСУ американские JDAM-ER.

Официальной информации нет, но, возможно, в качестве боевой части используется бомба советского производства, взятая с украинских складов, либо уже американская боевая часть MK.82/83 с украинским комплектом планирования и наведения по инерциальной/GPS системе.

Ранее начальник авиации Воздушных Сил Украины Сергей Голубцов в начале июня говорил, что в ближайшее время ожидаются первые испытания этих украинских бомб.

Тестирование аналога КАБ

По словам военного аналитика Агила Рустамзаде, бомбе советского производства добавили модуль со складными крыльями и аэродинамическим обтекателем. В хвостовой части — Х-образные рули и, вероятно, твердотопливный ускоритель или даже реактивный двигатель.

"С большой долей вероятности нам показали авиабомбу которая уже заканчивает циклы испытаний и скоро будет принята на вооружение. Недостатка авиабомб советского производства у Украины нет. На выходе Украина может получить дешевое, эффективное и, что самое главное, массовое средство поражения", — считает Рустамзаде.

Напомним, что Иран в ближайшие дни передаст РФ баллистические ракеты: почему это тревожный сигнал для Украины.

Также сообщалось, что немецкий Leopard 2A4 получил неожиданную модернизацию на выставке в Польше.