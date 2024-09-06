Повітряні сили протестували першу українську кориговану авіабомбу для Су-24 (відео)

За словами військового аналітика Ігаля Левіна, як бойова частина використовується або радянська бомба з українських складів, або американська MK.82/83 з українським модулем. Авіаексперт Агіл Рустамзаде зазначив, що у хвостовій частині, ймовірно, твердопаливний прискорювач або навіть реактивний двигун.

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Повітряні сили тестують власний аналог коригованої авіабомби. На опублікованому відео бомба підвішена на бомбардувальник Су-24М. Про це повідомляє Telegram-канал "Бойова авіація України".

Зазначається, що на відео Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації України в супроводі Су-27УБ зі складу 831-ї БрТА.

"Бомбардувальник виконує тестовий політ для випробування нової керованої авіабомби. Супровід винищувачем виконується для контролю відстикування і подальшого планування. Виліт проводиться в щільному бойовому порядку "крило до крила", що вимагає більшої концентрації під час польоту", — йдеться в публікації.

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За словами авторів, борт зняли зі зберігання після початку повномасштабного вторгнення, він пройшов капітальний ремонт із продовженням льотного ресурсу.

Військовий аналітик і старший лейтенант Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає, що опубліковані кадри нагадують американські JDAM-ER, які раніше використовували ЗСУ.

Офіційної інформації немає, але, можливо, як бойову частину використовують бомбу радянського виробництва, взяту з українських складів, або вже американську бойову частину MK.82/83 з українським комплектом планування і наведення за інерціальною/GPS системою.

Раніше начальник авіації Повітряних Сил України Сергій Голубцов на початку червня говорив, що найближчим часом очікуються перші випробування цих українських бомб.

Тестування аналога КАБ

За словами військового аналітика Агіла Рустамзаде, бомбі радянського виробництва додали модуль зі складними крилами та аеродинамічним обтічником. У хвостовій частині — Х-подібні рулі та, ймовірно, твердопаливний прискорювач або навіть реактивний двигун.

"З великою долею ймовірності нам показали авіабомбу, яка вже закінчує цикли випробувань і скоро буде прийнята на озброєння. Нестачі авіабомб радянського виробництва в України немає. На виході Україна може отримати дешевий, ефективний і, що найголовніше, масовий засіб ураження", — вважає Рустамзаде.

Нагадаємо, що Іран найближчими днями передасть РФ балістичні ракети: чому це тривожний сигнал для України.

Також повідомлялося, що німецький Leopard 2A4 отримав несподівану модернізацію на виставці в Польщі.