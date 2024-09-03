Кремль завершив випробування нових ФАБів: наскільки вони небезпечні (фото)

Найближчим часом цими авіабомбами почнуть озброювати авіаційні полки ПКС РФ. Одна з них важить понад три тони та здатна пробивати бетонні укриття.

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2 вересня російські військкори заявили, що у РФ завершились випробовування нових авіабомб. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни випробовували ФАБ-3000М54 з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) та ФАБ-500М62 з УМПК підвищеної дальності. Повідомляється, що найближчим часом цими бомбами почнуть озброюватись ворожі бомбардувальні авіаційні полки.

ФАБ-3000М54 та ФАБ-500М62: що про них відомо

В "РБК-Україна" передали, що бомба ФАБ-3000 була розроблена за СРСР. Ця 3000-кілограмова авіабомба має фугасну боєголовку та здатна пробивати бетонні укриття.

ФАБ-3000 була розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 або Ту-22. Літак Ту-22М3 здатен нести до двох таких бомб. На озброєння вона була прийнята ще в 1946 році, але у 2024 році Кремль вирішив відновити масове її виробництво.

У Defense Express інформували, що ФАБ-3000М54 має такі характеристики:

довжина — 3,3 метра;

діаметр (по стабілізатору) — 1 метр;

загальна вага — 3067 кілограми;

вага вибухової речовини — приблизно 1200 кілограмів.

Фото авіабомби ФАБ-3000 М-54 Фото: РБК-Україна

ФАБ-500М62, як відомо, важить 500 кілограмів. Більшу частину цієї ваги — 300 кілограмів — складає вибухова речовина.

Фото авіабомби ФАБ-500М-62 Фото: Мілітарний

Нагадаємо, в ISW передали, що Іран найближчим часом поставить РФ балістичні ракети для ударів по Україні. Контракт про них був підписаний у грудні 2023 року.

3 вересня у DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулись на Торецькому та Времівському напрямках. Водночас ситуація поблизу села Галицинівка стабілізувалась.