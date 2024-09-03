Іран найближчими днями передасть РФ балістичні ракети для ударів по Україні, — ISW

На думку аналітиків, іранські балістичні ракети дозволять росіянам економити ракети власного виробництва типу "Іскандер" та накопичувати їх для комбінованих атак по дальнім українським цілям.

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Іран найближчими днями передасть Росії балістичні ракети, законтрактовані ще у грудні 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 вересня.

"Очікується, що Іран "неминуче" доставить балістичні ракети до Росії для підтримки російського вторгнення в Україну", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що неназваний європейський чиновник повідомив, що Іран може почати постачання балістичних ракет до Росії "протягом декількох днів".

Джерела європейських розвідувальних служб у серпні 2024 року повідомили агентству Reuters, що Іран і Росія підписали контракт у грудні 2023 року на постачання Іраном балістичних ракет ближнього радіуса дії Ababil і балістичних ракет малої дальності Fateh-360 до Росії.

Джерела розвідки додали, що десятки російських військовослужбовців наразі проходять в Ірані підготовку з експлуатації ракет "Фатех-360".

"Придбання Росією балістичних ракет Ababil або Fateh-360, ймовірно, дозволить російським військам завдавати ударів по ближніх українських цілях, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандер", для ударів по дальніх українських цілях", — наголосили в ISW.

Балістичні ракети Ababil та Fateh-360

Ababil — невелика за розмірами іранська ракета довжиною 3,7 м, що важить 240 кг та має дальність до 86 км. Вона існує у двох версіях: із супутниковою та інерціальною навігацією, а також має додаткову оптико-електронну систему наведення на кінцевій ділянці. Назва Ababil походить від міфічних птахів чорних стрижів, знищених ефіопським військом.

Макет балістичної ракети Ababil Фото: З відкритих джерел

Fateh-360 — іранська балістична ракета, яка має довжину у 5,1 метра, при діаметрі 368 мм, загальну вагу 787 кг, з якої на бойову частину припадає 150 кг та досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту до 120 км. Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації. Ця розробка також відома під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.

Fateh-360 Фото: Defense Express

Нагадаємо, у звіті за 1 вересня аналітики ISW заявили, що Кремль продовжує тиснути на Захід, намагаючись домогтися поступок щодо територій України.

Також експерти ISW повідомляли, що Росія перекинула кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область.