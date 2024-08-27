Українська балістична ракета може дістати до Москви, — Коваленко (відео)

Як розповів оглядач Олександр Коваленко, одна ракета, яка летить на 500 кілометрів, може коштувати кілька мільйонів доларів. І мова поки що не йде про серійне виробництво.

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Нова українська балістична ракета може уражати цілі поруч із Москвою, а також у самій столиці РФ. Про це заявив оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, якщо говорити про базу "Грім-2", то, згідно із середньостатистичними показниками, вона може діставати цілі на відстані до 500 кілометрів.

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"Тут нічого дивного немає. Це середньостатистичний показник для балістичних ракет оперативно-тактичного рівня. Тобто 500 кілометрів — це норма", — сказав Коваленко.

Він сказав, що це можливість уражати цілі на відстані в Москві. За його словами, Україна демонструє поліпшення способів ураження цілей ворога на феноменальному рівні. Тому експерт вважає, що характеристики нової ракети можуть бути навіть кращими за середньостатистичні.

Коваленко також заявив, що одна ракета може коштувати кілька мільйонів доларів.

"Три-чотири, до п'яти. Десь у межах... ось так. І це треба розуміти, що на цьому етапі — це навряд чи виробництво серійної продукції", — зазначив він.

За словами експерта, проєкт "Грім-2" був лише за крок до реалізації перед повномасштабним вторгненням в Україну. Для виробництва нової ракети можуть використовуватися не тільки українські, а й західні технології.

Олександр Коваленко про нову балістичну ракету України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна провела перший успішний запуск балістичної ракети власного виробництва. За його словами, відомості про запуск нового дітища українського ОПК тримаються в секреті. Але перше випробування української ракети було позитивним.