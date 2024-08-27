Украинская баллистическая ракета может достать до Москвы, — Коваленко (видео)

Как рассказал обозреватель Александр Коваленко, одна ракета, которая летит на 500 километров, может стоить несколько миллионов долларов. И речь пока не идет о серийном производстве.

Related video

Новая украинская баллистическая ракета может поражать цели рядом с Москвой, а также в самой столице РФ. Об этом заявил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, если говорить о базе "Гром-2", то, согласно среднестатистическим показателям, она может доставать цели на расстоянии до 500 километров.

Важно

Истребители F-16 "отработают" по России. Как Украина ответит за ракетную атаку ВС РФ 26 августа

"Здесь ничего странного нет. Это среднестатистический показатель для баллистически ракет оперативно-тактического уровня. То есть 500 километров — это норма", — сказал Коваленко.

Он сказал, что это возможность поражать цели на расстоянии в Москве. По его словам, Украина демонстрирует улучшение способов поражения целей врага на феноменальном уровне. Потому эксперт считает, что характеристики новой ракеты могут быть даже лучше среднестатистических.

Коваленко также заявил, что одна ракета может стоить несколько миллионов долларов.

"Три-четыре, до пяти. Где-то в границах… вот так. И это надо понимать, что на этом этапе — это вряд ли производство серийной продукции", — отметил он.

По словам эксперта, проект "Гром-2" был всего за шаг к реализации перед полномасштабным вторжением в Украину. Для производства новой ракеты могут использоваться не только украинские, но и западные технологии.

Александр Коваленко о новой баллистической ракете Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина провела первый успешный запуск баллистической ракеты собственного производства. По его словам, сведения о запуске нового детища украинского ОПК держатся в секрете. Но первое испытание украинской ракеты было положительным.