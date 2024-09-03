Иран в ближайшие дни передаст РФ баллистические ракеты для ударов по Украине, — ISW

По мнению аналитиков, иранские баллистические ракеты позволят россиянам экономить ракеты собственного производства типа "Искандер" и накапливать их для комбинированных атак по дальним украинским целям.

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Иран в ближайшие дни передаст России баллистические ракеты, законтрактованные еще в декабре 2023 года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 2 сентября.

"Ожидается, что Иран "неизбежно" доставит баллистические ракеты в Россию для поддержки российского вторжения в Украину", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что неназванный европейский чиновник сообщил, что Иран может начать поставки баллистических ракет в Россию "в течение нескольких дней".

Источники европейских разведывательных служб в августе 2024 года сообщили агентству Reuters, что Иран и Россия подписали контракт в декабре 2023 года на поставку Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360 в Россию.

Источники разведки добавили, что десятки российских военнослужащих сейчас проходят в Иране подготовку по эксплуатации ракет "Фатех-360".

"Приобретение Россией баллистических ракет Ababil или Fateh-360, вероятно, позволит российским войскам наносить удары по ближним украинским целям, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандер", для ударов по дальним украинским целям", — отметили в ISW.

Баллистические ракеты Ababil и Fateh-360

Ababil — небольшая по размерам иранская ракета длиной 3,7 м, которая весит 240 кг и имеет дальность до 86 км. Она существует в двух версиях: со спутниковой и инерциальной навигацией, а также имеет дополнительную оптико-электронную систему наведения на конечном участке. Название Ababil происходит от мифических птиц черных стрижей, уничтоженных эфиопским войском.

Макет баллистической ракеты Ababil Фото: Из открытых источников

Fateh-360 — иранская баллистическая ракета, которая имеет длину в 5,1 метра, при диаметре 368 мм, общий вес 787 кг, из которой на боевую часть приходится 150 кг и достигает скорости 4 Маха, дальность полета до 120 км. Система наведения состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации. Эта разработка также известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Фатех-360 Фото: Defense Express

Напомним, в отчете за 1 сентября аналитики ISW заявили, что Кремль продолжает давить на Запад, пытаясь добиться уступок по территориям Украины.

Также эксперты ISW сообщали, что Россия перебросила несколько подразделенийс Покровского направления в Курскую область.