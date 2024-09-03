Кремль завершил испытания новых ФАБов: насколько они опасны (фото)

В ближайшее время этими авиабомбами начнут вооружать авиационные полки ВКС РФ. Одна из них весит более трех тонн и способна пробивать бетонные укрытия.

Related video

2 сентября российские военкоры заявили, что в РФ завершились испытания новых авиабомб. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россияне испытывали ФАБ-3000М54 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) и ФАБ-500М62 с УМПК повышенной дальности. Сообщается, что в ближайшее время этими бомбами начнут вооружаться вражеские бомбардировочные авиационные полки.

ФАБ-3000М54 и ФАБ-500М62: что о них известно

В "РБК-Украина" передали, что бомба ФАБ-3000 была разработана при СССР. Эта 3000-килограммовая авиабомба имеет фугасную боеголовку и способна пробивать бетонные укрытия.

ФАБ-3000 была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 или Ту-22. Самолет Ту-22М3 способен нести до двух таких бомб. На вооружение она была принята еще в 1946 году, но в 2024 году Кремль решил возобновить массовое ее производство.

В Defense Express информировали, что ФАБ-3000М54 имеет следующие характеристики:

длина — 3,3 метра;

диаметр (по стабилизатору) — 1 метр;

общий вес — 3067 килограмма;

вес взрывчатого вещества — примерно 1200 килограммов.

Фото авиабомбы ФАБ-3000 М-54 Фото: РБК-Украина

ФАБ-500М62, как известно, весит 500 килограммов. Большую часть этого веса — 300 килограммов — составляет взрывчатое вещество.

Фото авиабомбы ФАБ-500М-62 Фото: Милитарный

Напомним, в ISW передали, что Иран в ближайшее время поставит РФ баллистические ракеты для ударов по Украине. Контракт о них был подписан в декабре 2023 года.

3 сентября в DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись на Торецком и Времовском направлениях. В то же время ситуация вблизи села Галициновка стабилизировалась.