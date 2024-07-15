Минобороны РФ показало применение бомбы ФАБ-3000 на самолетах Су-34 (видео)

После сброса авиационной бомбы с УМПК раскрывает крылья и переворачивается. Эксперты отмечают, что такой метод используется во всех других модулях планирования и коррекции.

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Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео, демонстрирующее использование модуля планирования и коррекции (УМПК) на авиационной бомбе ФАБ-3000 с фронтового бомбардировщика Су-34. Этот тип корректируемой авиационной бомбы (КАБ) является самым мощным среди тех, что использует Россия на сегодняшний день. Об этом 14 июня сообщили обозреватели Defense Express.

Авторы материала обратили внимание на то, что первое использование такого типа авиационных бомб было заявлено россиянами 20 июня. Тогда целью была больница в населенном пункте Липцы, к северу от Харькова. При этом о начале работ по установке УМПК на ФАБ-3000 стало известно в марте этого года.

Обнародованное видео, скорее всего, снято во время испытаний, что подтверждается съемкой всех аспектов сброса и сопровождения бомбы в полете.

Технические особенности

Эксперты отметили, что саму авиабомбу доставляют на авиабазу без установленного модуля планирования и коррекции. Следовательно, УМПК, который состоит из носового обтекателя и конструкции с крылом и хвостовым оперением, устанавливают перед боевым вылетом.

КАБ устанавливают под центральный пилон Су-34, который несет один такой боеприпас. Причем на одном из кадров видно, что бомба имеет два детонатора в хвостовой части, который подключены проводами к УМПК.

"После сброса ФАБ-3000 с УМПК раскрывает крылья и переворачивается. Такой метод используется во всех других УМПК и связан с тем, что "балка" модуля закрывает крепления для подвешивания бомбы под самолет", — пояснили обозреватели.

Также было отмечено, в целом модуль под трехтысячную бомбу выглядит как масштабированное устройство к ФАБ-1500.

Модификация ФАБ-3000 М-54

вес — 3067 кг;

вес взрывчатого вещества — около 1200 кг;

последствия взрыва — воронки глубиной более 10 метров и контузии на дальности в сотни метров.

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Напомним, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, для борьбы с мощными авиационными бомбами ФАБ-3000 необходимо уничтожать носители боеприпасов — бомбардировщики Су-34.