Больше запугивания, чем эффективности: Forbes об ударах ВС РФ авиабомбами ФАБ-3000

Мощность боевой части геометрически не зависит от массы бомбы, поэтому ФАБ-3000 может быть лишь немного эффективнее ФАБ-1500.

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На днях российские оккупанты впервые применили авиабомбу ФАБ-3000, как сообщается, с фронтового бомбардировщика Су-34. Однако эффективность бомбы под вопросом. Об этом сообщает Forbes.

Первый удар оккупанты нанесли по Липцам на севере Харьковской области. Вскоре россияне заявили о еще одном ударе. Насколько далеко летит ФАБ-3000 с комплектом УМПК, неизвестно. Обычно ФАБ-500 с УМПК летит около 60 км. Очевидно авиабомба ФАБ-3000 не такая аэродинамическая и будет иметь меньшую дальность.

Огромные снаряды в обоих случаях не попали прямо в цели. Как утверждается в российском телеграм-канале Fighterbomber, который ведется летчиком ВКС РФ Ильей Тумановым, взрывная волна достигает 180 метров, а осколки летят еще более чем на 1000 метров. Сам Туманов предполагает, что две бомбы ФАБ-1500 были бы эффективнее одной ФАБ-3000. Также Су-34 может нести только одну бомбу ФАБ-3000 вместо трех ФАБ-1500, а сам фронтовой бомбардировщик значительно теряет в маневренности.

Бомбы ФАБ-3000

Мощность взрывчатого вещества геометрически не зависит от массы бомбы. Поэтому по сути ФАБ-3000 немного мощнее ФАБ-1500. Поэтому даже сам оккупант Туманов считает, что было бы эффективнее бить тремя ФАБ-1500, чем одной ФАБ-3000. Однако для кого-то будут награды за создание "чудо-оружия".

Сейчас автор российского телеграм-канала предсказывает, что эпоха дешевых бомб с УМПК подходит к завершению, потому что ВСУ все эффективнее в блокировании сигнала, чтобы бомбы падали не по целям.

Напомним, 21 июня оккупанты сообщали о втором ударе авиабомбой ФАБ-3000 в Липцах.

В Воздушных силах прокомментировали, действительно ли ВС РФ сбросили бомбу ФАБ-3000 в Харьковской области.