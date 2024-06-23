Більше залякування, ніж ефективності: Forbes про удари ЗС РФ авіабомбами ФАБ-3000

Потужність бойової частини геометрично не залежить від маси бомби, тому ФАБ-3000 може бути лише трохи ефективнішим за ФАБ-1500.

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Днями російські окупанти вперше застосували авіабомбу ФАБ-3000, як повідомляється, з фронтового бомбардувальника Су-34. Проте ефективність бомби під питанням. Про це повідомляє Forbes.

Перший удар окупанти завдали по Липцях на півночі Харківської області. Невдовзі росіяни заявили про ще один удар. Наскільки далеко летить ФАБ-3000 з комплектом УМПК, невідомо. Зазвичай ФАБ-500 з УМПК летить близько 60 км. Вочевидь авіабомба ФАБ-3000 не така аеродинамічна й матиме меншу дальність.

Величезні снаряди в обидвох випадках не влучили прямо у цілі. Як стверджується в російському телеграм-каналі Fighterbomber, який ведеться льотчиком ПКС РФ Іллею Тумановим, вибухова хвиля сягає 180 метрів, а осколки летять ще на понад 1000 метрів. Сам Туманов припускає, що дві бомби ФАБ-1500 були б ефективніші за одну ФАБ-3000. Також Су-34 може нести тільки одну бомбу ФАБ-3000 замість трьох ФАБ-1500, а сам фронтовий бомбардувальник значно втрачає у маневреності.

Бомби ФАБ-3000

Потужність вибухової речовини геометрично не залежить від маси бомби. Тому по суті ФАБ-3000 трохи потужніша за ФАБ-1500. Відтак навіть сам окупант Туманов вважає, що було б ефективніше бити трьома ФАБ-1500, аніж однією ФАБ-3000. Проте для когось будуть нагороди за створення "диво-зброї".

Наразі автор російського телеграм-каналу пророкує, що епоха дешевих бомб з УМПК підходить до завершення, бо ЗСУ все ефективніші у блокуванні сигналу, щоб бомби падали не по цілях.

Нагадаємо, 21 червня окупанти повідомляли про другий удар авіабомбою ФАБ-3000 в Липцях.

У Повітряних силах прокоментували, чи дійсно ЗС РФ скинули бомбу ФАБ-3000 в Харківській області.