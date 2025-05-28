Готуються до атаки: в РФ почали споряджати літаки крилатими ракетами Х-101, — моніторингові канали

В ніч на 28 травня один російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС передислокувався з аеродрому біля Мурманська на воєнний аеродром "Енгельс-2" в Саратовську область. А до цього туди прилетіли транспортні літаки з ракетами.

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Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Tracking, який фокусується на стратегічній авіації росіян.

Ту-95МС (за кодифікацією НАТО: Bear) — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець почали заряджати крилатими ракетами Х-101 на воєнному аеродромі "Енгельс-2". Літак прилетів туди з іншої російської авіабази – "Оленья" на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська.

Росіяни почали заряджати бомбардувальник Ту-95МС крилатими ракетами Фото: Tracking

До цього в Саратівську область транспортні літаки Іл-76 здійснили три рейси, ймовірно, доправивши вантаж із ракетами. Трохи згодом на "Енгельс-2" приземлився ще один вантажний літак та довів кількість рейсів до п'яти за останні три дні.

Також в ніч на 28 травня чотири бомбардувальники Ту-95МС перелетіли з авіабази "Оленья" на авіабазу "Белая" в Іркутській області. І ще два борти прямують туди прямо зараз тим самим маршрутом.

Бомбардувальники Ту-95МС перелетіли у Іркутську область Фото: Tracking

Нагадаємо, на авіабазі "Енгельс-2" біля міста Енгельс в Саратівській області дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.

З початком російського вторгнення в Україну авіабаза "Енгельс-2" стала одним із російських аеродромів, що використовується для завдання ракетних ударів по території України.

Ті самі функції виконує і аеродром дальньої авіації "Оленья" на Кольському півострові.

Нагадаємо, в 2024 році ЗСУ атакували дронами аеродром "Оленья". Саме після цих атак росіяни почали ховати свої бомбардувальники в Іркутській області.

І Росія активно інвестує в розвиток стратегічної авіації, одночасно ремонтуючи та модернізуючи бойові літаки дальньої авіації. Значні ресурси вкладаються в оновлення парку ракетоносців Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, а також у розробку перспективного бомбардувальника ПАК ДА.