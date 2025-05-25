"Есть сигналы": РФ готовит новые комбинированные удары по Украине, — ЦПД (скриншот)

В ночь на 25 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по территории Украины один из крупнейших комбинированных ударов за последние месяцы. При этом информационные сигналы из России свидетельствуют о подготовке ВС РФ новых ударов по украинской территории.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что публичная риторика Кремля о мире звучит только для Запада, тогда как внутри России подобные сигналы отсутствуют.

“К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине. Риторика завершения войны там не звучит, вообще. Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира”, — заявил Коваленко.

Масштабная воздушная атака 25 мая

Согласно официальной информации, удар начался в 20:40 24 мая и включал применение 367 средств воздушного нападения. Атака разворачивалась в несколько волн: сначала в небо поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, а также Ту-22М3, с которых были выпущены крылатые ракеты Х-101, Х-22. Затем с акватории Чёрного моря были запущены ракеты морского базирования “Калибр”.

В атаке также были задействованы ударные дроны Shahed и имитаторы, использовавшиеся для насыщения и истощения украинской ПВО. По данным мониторинговых ресурсов, общее количество БПЛА достигло 298 единиц.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Всего в атаке участвовали:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (пуски из Курской области РФ);

55 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Калибр);

1 ракета Х-22 с Ту-22М3 (пуск из района Черного моря);

4 ракеты Х-59/69 (северное направление);

298 ударных БПЛА, включая Shahed и имитаторы, вылетевшие с территории РФ (Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 были сбиты:

45 крылатых ракет Х-101 и «Калибр»;

2 управляемые ракеты Х-59/69 локально потеряны;

266 БПЛА, из которых 139 уничтожены средствами огневого поражения, а 127 — подавлены радиоэлектронной борьбой.

Атака затронула 22 населённых пункта, ещё в 15 локациях зафиксировано падение обломков сбитых ракет и дронов. Есть разрушения, человеческие жертвы и раненые — среди пострадавших есть дети.

Напомним, по словам мэра города Конотоп Артема Семинихина, ночью 25 мая 2025 года произошла самая массированная атака со времен Второй мировой войны. Он призвал некоторых народных депутатов идти в ряды ВСУ из-за того, что они "не на своем месте".