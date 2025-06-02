Удар по авиабазе "Белая": аналитики публикуют новые данные по потерям самолетов Ту-95 и Ту-22

Новые спутниковые снимки, опубликованные аналитиком Chris Biggers, подтвердили уничтожение еще трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российской авиабазе «Белая». Для получения изображений использовался спутник с радаром синтезированной апертуры (SAR), что позволило зафиксировать последствия удара независимо от погодных условий и времени суток.

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Согласно данным OSINT-аналитика, три из уничтоженных бомбардировщиков Ту-22М3 находились на открытых обвалованных площадках — капонирах, что свидетельствует о высокой точности удара. На местах размещения самолетов остались крупные фрагменты конструкции, что указывает на полную потерю машин без возможности их восстановления.

Три самолета Ту-22М3 в капонирах на авиабазе "Белая" Фото: X (Twitter)

Удары по стратегическим объектам в глубине РФ

Эти потери дополнили ранее подтвержденное уничтожение четырех Ту-95, также находившихся на авиабазе "Белая". Все удары были частью масштабной операции Службы безопасности Украины под названием "Паутина".

Четыре самолета Ту-95 на авибазе "Белая" Фото: X (Twitter)

По официальной информации, в ходе атаки использовались 117 ударных FPV-дронов, которые поразили в общей сложности 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

Кроме авиабазы "Белая", расположенной в 4400 км от линии фронта, атаки также были нанесены по другим ключевым объектам российской стратегической авиации — авиабазам "Оленья", "Дягилево" и "Иваново". Эти действия свидетельствуют о расширении географии операций украинских сил вглубь территории РФ.

Таким образом уничтожение сразу восьми стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 является серьезным ударом по возможностям Воздушно-космических сил России. Производство этих самолетов давно остановлено, что делает утраты невосполнимыми в краткосрочной перспективе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями о спецоперации СБУ "Паутина". По его словам, "офис" операции на территории Российской Федерации находился поблизости с одним из областных управлений ФСБ.