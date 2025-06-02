Государственные каналы РФ уделили по 40 секунд атакам на военные аэродромы

Ведущие "Первого канала" и "Россия 1" просто зачитали сообщение Минобороны РФ. О поврежденных и уничтоженных военных самолетах не сообщалось вовсе.

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Об этом пишет российские СМИ "Агентство. Новости".

На российских государственных каналах посвятили менее минуты атакам украинских дронов по стратегическим бомбардировщикам на военных аэродромах РФ.

В итоговых выпусках новостей в воскресенье, 1 июня, "Первый канал" и "Россия 1" ведущие обоих телеканалов зачитали сообщения Минобороны.

Российские новости почти ничего не сообщили об атаке дронов и обрушении мостов

Релиз военного ведомства появился в 18.19. В нем говорилось о том, что БПЛА атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах загорелись "несколько единиц авиационной техники". Других подробностей атак ведомство не приводило. Новости вышли в 20.00 и в 21.00, но текст остался неизменным.

В утренних выпусках новостей в 9 утра "Первый канал" и "Россия 1" об атаке дронов на авиабазы уже не сообщали.

Государственные агентства РФ ТАСС и "РИА Новости" стали освещать атаки только после публикации Минобороны. Потом подключились и прочие росСМИ, но без особых подробностей. О потерях российской авиации не сообщило ни одно из этих изданий.

Примечательно, но другую ключевую новость выходных – про обрушение железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях, — тоже освещали очень скупо.

Обрушение моста в Брянской области

В новостях по "России 1" в "Вестях недели" лишь в самом конце длинного сюжета процитировали утреннее заявление Следственного комитета, который называл обрушение моста "подрывом" В выпуске в 9 утра не было и этого.

На "Первом канале" слово "подрыв" в новостях использовали, но не уточнили, кто его совершил. Следственный комитет накануне сначала назвал произошедшее "подрывом", а потом отредактировал ранее выпущенный пресс-релиз.

Напомним, атаку дронов по военным аэродромам в РФ в СБУ назвали операцией "Паутина". По предварительным данным, было повреждено около 40 стратегических бомбардировщиков.

При этом в ЦПД СНБО заявили, что 13 бомбардировщиков уничтожены.