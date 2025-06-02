Державні канали РФ приділили по 40 секунд атакам на військові аеродроми

Ведучі "Первого канала" і "Россия 1" просто зачитали повідомлення Міноборони РФ. Про пошкоджені та знищені військові літаки не повідомлялося зовсім.

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Про це пише російські ЗМІ "Агентство. Новости".

На російських державних каналах присвятили менше хвилини атакам українських дронів по стратегічних бомбардувальниках на військових аеродромах РФ.

У підсумкових випусках новин у неділю, 1 червня, "Первый канал" і "Россия 1" ведучі обох телеканалів зачитали повідомлення Міноборони.

Російські новини майже нічого не повідомили про атаку дронів і обвалення мостів

Реліз військового відомства з'явився о 18.19. У ньому йшлося про те, що БПЛА атакували аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. У перших двох регіонах загорілися "кілька одиниць авіаційної техніки". Інших подробиць атак відомство не наводило. Новини вийшли о 20.00 і о 21.00, але текст залишився незмінним.

У ранкових випусках новин о 9 ранку "Первый канал" і "Россия 1" про атаку дронів на авіабази вже не повідомляли.

Державні агентства РФ ТАСС і "РИА Новости" стали висвітлювати атаки тільки після публікації Міноборони. Потім підключилися й інші росЗМІ, але без особливих подробиць. Про втрати російської авіації не повідомило жодне з цих видань.

Примітно, але іншу ключову новину вихідних — про обвалення залізничних мостів у Курській і Брянській областях, — теж висвітлювали дуже скупо.

Обвалення мосту в Брянській області

У новинах по "России 1" у "Вестях недели" лише наприкінці довгого сюжету процитували ранкову заяву Слідчого комітету, який називав обвалення моста "підривом". У випуску о 9 ранку не було і цього.

На "Первом канале" слово "підрив" у новинах використали, але не уточнили, хто його здійснив. Слідчий комітет напередодні спочатку назвав подію "підривом", а потім відредагував раніше випущений пресреліз.

Нагадаємо, атаку дронів по військових аеродромах у РФ у СБУ назвали операцією "Павутина". За попередніми даними, було пошкоджено близько 40 стратегічних бомбардувальників.

При цьому в ЦПД РНБО заявили, що 13 бомбардувальників знищено.