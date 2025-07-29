ВС РФ ракетой ударили по учебному центру Сухопутных войск ВСУ: есть погибшие, — Генштаб

Российские оккупационные войска 29 июля нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Избежать потерь среди личного состава не удалось, несмотря на "принятые меры безопасности", сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ и назначено служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", — отметили в оборонном ведомстве.

Там также отметили, что командование ВСУ и Сухопутных войск принимает дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов ВС РФ по полигонам и учебным центрам.

Отметим, что 29 июля украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко отмечал, что в Чернигове прогремел мощный взрыв, который и был, вероятно, ударом по полигону.

Фокус также писал о том, что в ночь на 29 июля россияне атаковали колонию в Запорожье, убив по меньшей мере 16 человек.