ЗС РФ ракетою вдарили по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ: є загиблі, — Генштаб

Російські окупаційні війська 29 липня завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Уникнути втрат серед особового складу не вдалось, попри "вжиті заходи безпеки", повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі підкреслили, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ та призначено службове розслідування.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", — зазначили в оборонному відомстві.

Там також наголосили, що командування ЗСУ та Сухопутних військ вживає додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів ЗС РФ по полігонах та навчальних центрах.

Зазначимо, що 29 липня український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко зазначав, що у Чернігові пролунав потужний вибух, який і був, імовірно, ударом по полігону.

Фокус також писав про те, що в ніч на 29 липня росіяни атакували колонію в Запоріжжі, убивши щонайменше 16 осіб.