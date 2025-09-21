Россияне повторно ударили по спасателям на Черниговщине, есть раненые (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по спасателям, которые приехали на тушение пожара после попадания дрона в Черниговской области.

Во время тушения пожара на объекте критической инфраструктуры в Нежинском районе, вызванного атакой российского беспилотника, россияне нанесли повторный удар, информируют в ГСЧС Черниговской области.

В результате атаки вражеского дрона были травмированы двое пожарных. Раненые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что подобный удар по спасателям россияне наносят уже второй раз за неделю, прибегая к откровенно террористической практике. Войска РФ сначала наносят удар, а потом снова бьют, дождавшись, когда на ликвидацию последствий обстрела прибудут спасатели, пояснил чиновник.

В целом за сутки враг обстрелял 18 населенных пунктов Черниговщины, нанеся 54 удара, из которых 26 ударов нанесены с помощью FPV-дронов.

Напомним, во время атаки дронов на Черниговщину пострадали медики, которые приехали на помощь раненым гражданским гражданам. Отмечалось, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

В полиции уточнили, что российские оккупанты повторно обстреляли карету скорой помощи и патрульных полицейских, которые услышали взрыв и приехали оказать помощь пострадавшим от прилета вражеского "шахеда".