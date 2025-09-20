Атака дронов на Черниговщину: пострадали медики, которые приехали на помощь раненым (фото)

Российская армия 19 сентября атаковала Нежинский, Новгород-Северский и Черниговский районы, в результате чего одна женщина погибла, а восемь человек получили ранения.

Из-за атаки беспилотником в Борзнянской общине Нежинского района погибла 62-летняя местная жительница, сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации в результате удара поврежден жилой дом, в котором произошел пожар.

Из-за удара по приграничному селу Семеновской общины ранения получили двое гражданских мужчин — 56 и 62 года.

Кроме того, российские беспилотники ударили по машине, которая ехала по трассе в Черниговском районе. Ранения получили гражданские водитель и две пассажирки транспортного средства.

И когда на вызов прибыли работники экстренной медицинской помощи, произошел повторный удар.

В полиции уточняют, что пострадали водитель "скорой" и два медика. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 20 сентября ВС РФ атаковали инфраструктуру, жилые районы и гражданские предприятия Украины, во время комбинированного удара в целом применив 619 средств воздушного нападения, среди которых 579 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.

Фокус писал, что в Днепре количество пострадавших от российского удара возросло до 30 человек, из них 12 находятся в больнице.