Атака дронів на Чернігівщину: постраждали медики, які приїхали на допомогу пораненим (фото)

Російська армія 19 вересня атакувала Ніжинський, Новгород-Сіверський та Чернігівський райони, внаслідок чого одна жінка загинула, а восьмеро людей отримали поранення.

Через атаку безпілотником у Борзнянській громаді Ніжинського району загинула 62-річна місцева жителька, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його інформацією внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, у якому сталася пожежа.

Через удар по прикордонному селу Семенівської громади поранення отримали двоє цивільних чоловіків — 56 і 62 роки.

Окрім того, російські безпілотники вдарили по автівці, яка їхала трасою у Чернігівському районі. Поранень зазнали цивільні водій і дві пасажирки транспортного засобу.

І коли на виклик прибули працівники екстреної медичної допомоги, стався повторний удар.

У поліції уточнюють, постраждали водій "швидкої" та два медики. Наразі усі постраждалі госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня ЗС РФ атакували інфраструктуру, житлові райони й цивільні підприємства України, під час комбінованого удару загалом застосувавши 619 засобів повітряного нападу, серед яких 579 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів, 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті ракети Х-101.

Фокус писав, що у Дніпрі кількість постраждалих від російського удару зросла до 30 людей, із них 12 перебувають в лікарні.