Росіяни повторно вдарили по рятувальниках на Чернігівщині, є поранені (фото)

Збройні сили Російської Федерації вдарили по рятувальниках, які приїхали на гасіння пожежі після влучання дрона у Чернігівській області.

Під час гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури у Ніжинському районі, спричиненої атакою російського безпілотника, росіяни завдали повторного удару, інформують у ДСНС Чернігівської області.

Внаслідок атаки ворожого дрона було травмовано двох вогнеборців. Поранених було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що подібний удар по рятувальниках росіяни наносять вже вдруге за тиждень, вдаючись до відверто терористичної практики. Війська РФ спочатку завдають удар, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники, пояснив посадовець.

Загалом за добу ворог обстріляв 18 населених пунктів Чернігівщини, нанісши 54 удари, з яких 26 ударів нанесено за допомогою FPV-дронів.

Нагадаємо, під час атаки дронів на Чернігівщину постраждали медики, які приїхали на допомогу пораненим цивільним громадянам. Зазначалося, що усі постраждалі госпіталізовані, їм надається медична допомога.

У поліції уточнили, що російські окупанти повторно обстріляли карету швидкої допомоги та патрульних поліцейських, які почули вибух та приїхали надати допомогу постраждалим від прильоту ворожого "шахеда".