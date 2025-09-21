ЗС РФ повторно вдарили по швидкій та патрульним на місці прильоту "шахеда": поліція оприлюднила відео

У Чернігівській області російські окупанти повторно обстріляли карету швидкої допомоги та патрульних поліцейських, які надавали допомогу постраждалим від прильоту "шахеда".

Related video

Стався інцидент близько 22:00 19 вересня, уточнили в пресслужбі Патрульної поліції України, яка оприлюднила відео інциденту.

"У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника", — йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що медики в момент повторного обстрілу надавали допомогу постраждалим. Крім того, на місці події саме під'їхав автомобіль з полівецькими, які також рухались на допомогу після почутого вибуху від "шахеда".

"Під’їхавши ближче для оцінки ситуації, патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл, унаслідок якого зазнали пошкоджень службові автомобілі поліції та швидкої допомоги", — підкреслили в поліції.

Там також наголосили, що одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно ушпиталили медики, яким патрульні забезпечили необхідний супровід до лікарні.

Нагадаємо, під час атаки дронів на Чернігівщину постраждали медики, які приїхали на допомогу пораненим.

20 вересня російський дрон вдарив по цивільному гуртожитку на Полтавщині.