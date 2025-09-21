ВС РФ повторно ударили по скорой и патрульным на месте прилета "шахеда": полиция обнародовала видео

В Черниговской области российские оккупанты повторно обстреляли карету скорой помощи и патрульных полицейских, которые оказывали помощь пострадавшим от прилета "шахеда".

Произошел инцидент около 22:00 19 сентября, уточнили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, которая обнародовала видео инцидента.

"В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника", — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что медики в момент повторного обстрела оказывали помощь пострадавшим. Кроме того, на месте происшествия как раз подъехал автомобиль с поливецкими, которые также двигались на помощь после услышанного взрыва от "шахеда".

"Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел, в результате которого получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи", — подчеркнули в полиции.

Там также отметили, что сразу перекрыли движение по автодороге, а пострадавших оперативно госпитализировали медики, которым патрульные обеспечили необходимое сопровождение в больницу.

Напомним, во время атаки дронов на Черниговщину пострадали медики, которые приехали на помощь раненым.

20 сентября российский дрон ударил по гражданскому общежитию на Полтавщине.