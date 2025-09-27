Блэкаут в Черниговской области: 177 населенных пунктов остались без света после атаки ВС РФ

27 сентября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Обесточены почти 54 тысячи абонентов. Жителей региона предупреждают, что сроки восстановления инфраструктуры могут быть довольно длительными.

АО "Черниговоблэнерго" на своей странице в Facebook сообщило, что без электроснабжения остались 177 населенных пунктов в двух районах области.

"Сегодня россияне снова совершили атаку на энергетическую инфраструктуру области. Без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилуцкого районов. Энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам, однако ситуация действительно очень сложная. Делаем все от нас зависящее, чтобы восстановить электроснабжение, но сроки этого восстановления могут быть довольно длительными", — говорится в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях электроэнергии Фото: Скриншот

Также "Черниговоблэнерго" предупреждает потребителей о возможных аварийных отключениях электроэнергии.

"Пожалуйста, сохраняйте терпение, информационную тишину и, по возможности, подготовьтесь к аварийным отключениям электроэнергии. Враг коварен, предусмотреть его дальнейшие шаги невозможно. Поэтому прежде всего не забывайте о собственной безопасности, во время воздушной тревоги держитесь подальше от объектов электроснабжения и обязательно перемещайтесь в укрытие!" — резюмировали энергетики.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщал около 20.00, что утром был удар по энергообъектам в Нежинском районе и о перебоях с электроснабжением в шести общинах и частично — в Нежине.

Также он отметил, что по данным Воздушных Сил, в сентябре над Черниговщиной радиотехнические войска обнаружили вдвое больше воздушных целей, чем в августе.

"Враг наращивает активность. Поэтому мы в постоянном взаимодействии с военным командованием по оказанию помощи подразделениям ПВО — речь о защите нашего неба", — отметил Чаус.

Также он сообщал, что за сутки Черниговская область пережила за сутки 36 обстрелов. Под ударом был 21 населенный пункт.

Напомним, на своем брифинге президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если Россия продолжит атаковать энергетические объекты, то Москву ожидает "блэкаут".

Также ранее в интервью президент Украины говорил, что получил "зеленый свет" на ответные удары по российской энергетике. Он подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина победила в войне.