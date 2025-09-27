Блекаут у Чернігівській області: 177 населених пунктів залишились без світла після атаки ЗС РФ

27 вересня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Знеструмлені майже 54 тисячі абонентів. Мешканців регіону попереджають, що терміни відновлення інфраструктури можуть бути доволі тривалими.

АТ "Чернігівобленерго" на своїй сторінці у Facebook повідомило, що без електропостачання залишилися 177 населених пунктів у двох районах області.

"Сьогодні росіяни знову здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру області. Без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів. Енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація направду дуже складна. Робимо все від нас залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими", — йдеться у повідомленні.

У "Чернігівобленерго" попередили про можливі аварійні відключення електроенергії Фото: Скріншот

Також "Чернігівобленерго" попереджає споживачів про можливі аварійні відключення електроенергії.

"Будь ласка, зберігайте терпіння, інформаційну тишу і, за можливості, підготуйтесь до аварійних відключень електроенергії. Ворог підступний, передбачити його подальші кроки неможливо. Тож насамперед не забувайте про власну безпеку, під час повітряної тривоги тримайтесь подалі від об’єктів електропостачання й обов’язково переміщуйтесь в укриття!" – резюмували енергетики.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв близько 20.00, що зранку був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі та про перебої з електропостачанням у шести громадах і частково - у Ніжині.

Також він зауважив, що за даними Повітряних Сил, у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні.

"Ворог нарощує активність. Тому ми у постійній взаємодії з військовим командуванням щодо надання допомоги підрозділам ППО - мова про захист нашого неба", - зауважив Чаус.

Також він повідомляв, що за добу Чернігівська область пережила за добу 36 обстрілів. Під ударом був 21 населений пункт.

Нагадаємо, на своєму брифінгу президент України Володимир Зеленський зауважив, що якщо Росія продовжить атакувати енергетичні об'єкти, то Москву очікує "блекаут".

Також раніше в інтерв'ю президент України говорив, що отримав "зелене світло" на удари по російській енергетиці у відповідь. Він наголосив, що лідер США Дональд Трамп хоче, щоб Україна перемогла у війні.