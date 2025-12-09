"У нас немає сил": Зеленський визнав, що Україна не може повернути Крим

Очільник держави наголосив, що не відмовляється від своїх попереднів заяв з приводу того, що Україна бажає повернути окупований півострів та вступити до НАТО. Разом з тим, зі слів Зеленського, зараз умов для цього немає.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавне інтерв'ю лідера США Дональда Трампа, в якому він згадав нібито першу розмову українського очільника держави із Володимиром Путіним і його категоричну заяву, що Київ обов'язково поверне Крим та стане членом НАТО. Відповідну заяву Зеленський зробив під час онлайн-спілкування з представниками ЗМІ.

Президент України підтвердив, що Київ хоче приєднатися до НАТО. Зеленський вважає справедливим процес вступу України до Альянсу, однак ані США, ані декілька інших країн не бажають бачити нашу державу у складі НАТО. Ба більше, не хоче вступу України до Альянсу й Росія.

"Але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там", — наголосив Зеленський, коментуючи інтерв'ю Дональда Трампа.

Окремо президент України прокоментував перспективи деокупації Криму, який Росія контролює з 2014 року. Володимир Зеленський визнав, що, попри бажання, Київ наразі не має сил повернути окупований Крим.

"І сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може, я це і сказав на першій зустрічі (з Володимиром Путіним. – ред.). І я вважаю, що я був правий", — резюмував він.

Під час онлайн-спілкування із журналістами Володимир Зеленський також підтвердив готовність провести вибори в Україні. Зі слів президента, усе залежить від союзників, які мають забезпечити безпеку для проведення виборчої кампанії. Також важливим залишається питання голосування військовослужбовців під час виборів.

Окремо під час онлайн-спілкування із журналістами Володимир Зеленський допустив встановлення енергетичного перемир'я. Президент наголосив, що Україна припинить завдавати ударів по ворожих енергооб'єктах за умови, якщо цього принципу дотримуватиметься й сама Росія.