Есть ли "обвал фронта" на Запорожье: о чем говорит потеря шести сел и давление ВС РФ, — обозреватель

В Запорожской области Вооруженные силы Российской Федерации не прорвались вглубь на расстояние от 20 до 70 км, поэтому обвала фронта нет, сказал военный обозреватель. При этом заметно, что Вооруженным силам Украины не хватает подразделений на закрытие всех "горячих точек". Если есть улучшение в Доброполье или Купянске, то тут же происходят потери под Гуляйполем и в Харьковской области.

Пример "обвала фронта" состоялся в первые дни вторжения, а сегодня наблюдается длительное давление ВС РФ на определенных отрезках фронта, сказал военный обозреватель и руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона. Россияне долгое время атаковали на Покровском и Новопавловском направлении, и таким образом сковали украинские резервы. Результат этого давления — угроза для Гуляйполя, потеря шести сел, но все же не прорыв на 70 км.

Наступление в Запорожской области

Жмайло описал тактику, которую используют ВС РФ на фронте. В частности, россияне перестали атаковать "лоб в лоб", а вместо этого давят на фланги и обходят населенный пункт, который хотят оккупировать. При этом они ищут "щели" в фортификациях, но обходят узлы обороны.

"Это, конечно же, очень и очень угрожает в будущем именно Гуляйполю, который является таким достаточно мощным укрепленным районом", — уточнил он.

Обозреватель отметил, что в ближайшее время ВСУ должны сосредоточиться на новых фортификациях и "оперативных мероприятиях", чтобы прорывов не было. Среди прочего, прозвучал ответ на вопрос об эвакуации из Запорожья. По мнению гостя студии, областному центру "к счастью, ничего не угрожает", поскольку на подходах к нему есть три линии обороны, а для взятия такого большого города россиянам нужны гигантские силы.

Нынешнюю ситуацию на фронте можно сравнить с событиями 2024 года, отметил обозреватель. В прошлом году ВС РФ наступали по всей линии фронта, а у Украины не было резервов. В этом же году также есть наступление, но резервы уже есть и их бросили, например, под Покровск. С другой стороны, этих резервов все же не хватает, поскольку растет количество атак, например, на Новопавловку и под Запорожьем, но нет подразделений, которые бы помогли защитникам.

"Это из-за того, что у нас действительно мало резервов и мы вынуждены их перебрасывать на самые горячие направления. Но пока продвижение врага, а за эту неделю еще на 20% возросло количество атак, составляет где-то примерно 8-14 км в сутки на разных участках. Это усредненная цифра. Год назад это было примерно 35-45 км в сутки", — сказал он.

Наступление в Запорожской области — детали

Фокус писал о ситуации под Гуляйполем и о наступлении РФ в Запорожской области. 11 ноября появилось заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который признал потерю населенных пунктов к северо-западу от Гуляйполя. 12 ноября Силы обороны Юга сообщили, что пришлось отойти из Ровнополья. Южное командование уточнило, что россияне оказывали сильное давление, и поэтому украинцы перешли на более выгодные рубежи.

Наступление в Запорожской области — линия фронта между Ореховым и Гуляполем 12 ноября Фото: DeepState

Между тем военный обозреватель и журналист Богдан Мирошников отметил, что одной из причин ухудшения ситуации под Гуляйполем может быть командующий 9 корпуса ВСУ Александр Тарнавский, который якобы не информирует командование о реальной ситуации на фронте.

Напоминаем, ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему обострились проблемы во время осеннего наступления ВС РФ в Запорожской области.