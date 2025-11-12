Что происходит под Гуляйполем: какие причины и возможные последствия — обозреватель и военные (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются в Запорожской области и угрожают оккупировать Гуляйполе, пояснил военный журналист. После этого, вероятно, возникнет угроза для Орехова и Степногорска, также возможен прорыв на Вольнянск. Украинское командование признало потерю трех сел и уверяет, что ситуация контролируется.

Возможной причиной ухудшения ситуации в Гуляйполе являются неточные доклады командующего 9-го армейского корпуса ВСУ Александра Тарнавского, написал военный журналист и обозреватель, шеф-редактор медиа "Оборонка" Богдан Мирошников в Telegram-канале. О событиях рядом с городом на западе Запорожской области рассказали бойцы Вооруженных сил Украины, которые соглашаются с ростом угроз. Фокус собрал информацию о событиях возле Гуляйполя в Запорожье и оценки военных.

По мнению Мирошникова, есть проблемы с ситуацией на востоке Запорожской области, поскольку после потери Гуляйполя россияне могут продвинуться дальше и подойти к Запорожью. В заметке отмечается, что командование признало потерю сел, но не заметно, чтобы принимались какие-то меры: например, нет каких-то решений по Тарнавскому и переброске новых сил. Обозреватель перечислил населенные пункты, для которых растут угрозы, — это Орехов, Камышеваха, Степногорск и даже южные окраины Запорожья. В Днепропетровской области речь идет о Покровском, а оттуда по трассе N15 — Вольнянск.

"А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа", — подытожил автор.

Гуляйполе — комментарий Мирошникова о текущей ситуации Фото: Скриншот

Гуляйполе — последние новости

Об ухудшении ситуации для Гуляйполя написали также украинские военные.

В канале "Говорят Снайпер" военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" написал, что на правом фланге в Запорожской области возможен "обвал", похожий на события в Донецкой области после потери Авдеевки. По мнению бойца, на указанное направление следует перебросить дополнительные силы и остановить продвижение ВС РФ, как это сделали в свое время в Сумской области.

Гуляйполе — комментарий Бунятова о текущей ситуации Фото: Скриншот

Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в канале "Офицер" отметил, что об угрозах на Гуляйпольском направлении "уже говорилось неоднократно" С его слов, в 2024 году стало понятно, что ВС РФ не смогут прорваться в Запорожье, атакуя "в лоб" на Орехов. Из этих соображений логическое направление следующего российского наступления — именно Гуляйполе, написал офицер.

Гуляйполе — комментарий "Алекса" о текущей ситуации Фото: Скриншот

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 ноября официально подтвердил потерю трех населенных пунктов возле Гуляйполя. Также подтверждается ухудшение ситуации на Александровском направлении (Днепропетровская область) и Гуляйпольском. В докладе Сил обороны юга назвали потерянные села — Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

На карте проекта DeepState видим, что утраченные населенные пункты — к северо-востоку от Гуляйполя. Расстояние от окраин города до нового прорыва россиян возле Ровнополья — около 7 км.

Гуляйполе — карта поля боя на Запорожье по состоянию на 10 ноября Фото: DeepState

Отметим, в октябре Фокус писал об угрозах для Гуляйполя и Запорожья. Французский OSINT-аналитик обратил внимание на продвижение ВС РФ на границе двух областей и предупредил, что одно из направлений возможных атак — продвижение на север от Гуляйполя, чтобы зайти в тыл украинским фортификациям.

Напоминаем, 11 ноября украинский военный объяснил, в каком направлении могут двинуться ВС РФ после оккупации Покровска: речь идет о продвижении на запад или на север.