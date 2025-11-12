Що відбувається під Гуляйполем: які причини та можливі наслідки — оглядач та військові (карта)

Збройні сили Російської Федерації просуваються у Запорізькій області й загрожують окупувати Гуляйполе, пояснив воєнний журналіст. Після цього, ймовірно, виникне загроза для Оріхова та Степногірська, також можливий прорив на Вільнянськ. Українське командування визнало втрату трьох сіл і запевняє, що ситуація контрольована.

Можливою причиною погіршення ситуації у Гуляйполі є неточні доповіді командувача 9-го армійського корпусу ЗСУ Олександра Тарнавського, написав воєнний журналіст та оглядач, шеф-редактор медіа "Оборонка" Богдан Мірошников у Telegram-каналі. Про події поруч міста на заході Запорізької області розповіли бійці Збройних сил України, які погоджуються щодо зростання загроз. Фокус зібрав інформацію про події біля Гуляйполя на Запоріжжі та оцінки військових.

На думку Мірошникова, є проблеми з ситуацією на сході Запорізької області, оскільки після втрати Гуляйполя росіяни можуть просунутись далі і підійти до Запоріжжя. У дописі зауважується, що командування визнало втрату сіл, але не помітно, щоб вживались якісь заходи: наприклад, немає якихось рішень щодо Тарнавського та перекидання нових сил. Оглядач перелічив населені пункти, для яких зростають загрози, — це Оріхів, Комишуваха, Степногірськ і навіть південні околиці Запоріжжя. У Дніпропетровській області ідеться про Покровське, а звідти по трасі N15 — Вільнянськ.

Відео дня

"А це тоді будуть оперативно-тактичні успіхи ворога та справжня катастрофа", — підсумував автор.

Гуляйполе - коментар Мірошникова про поточну ситуацію Фото: Скриншот

Гуляйполе — останні новини

Про погіршення ситуації для Гуляйполя написали також українські військові.

У каналі "Говорять Снайпер" військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" написав, що на правому фланзі у Запорізькій області можливий "обвал", схожий на події у Донецькій області після втрати Авдіївки. На думку бійця, на вказаний напрямок слід перекинути додаткові сили і спинити просування ЗС РФ, як це зробили свого часу у Сумській області.

Гуляйполе - коментар Бунятова про поточну ситуацію Фото: Скриншот

Старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у каналі "Офіцер" зауважив, що про загрози на Гуляйпільському напрямку "вже говорилось неодноразово" З його слів, у 2024 році стало зрозуміло, що ЗС РФ не зможуть прорватись у Запоріжжя, атакуючи "в лоб" на Оріхів. З цих міркувань логічний напрямок наступного російського наступу — саме Гуляйполе, написав офіцер.

Гуляйполе - коментар "Алекса" про поточну ситуацію Фото: Скриншот

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 11 листопада офіційно підтвердив втрату трьох населених пунктів біля Гуляйполя. Також підтверджується погіршення ситуації на Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) та Гуляйпільському. У доповіді Сил оборони півдня назвали втрачені села — Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

На карті проєкту DeepState бачимо, що втрачені населені пункти — на північний схід від Гуляйполя. Відстань від околиць міста до нового прориву росіян біля Рівнопілля — близько 7 км.

Гуляйполе - карта поля бою на Запоріжжя станом на 10 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про загрози для Гуляйполя та Запоріжжя. Французький OSINT-аналітик звернув увагу на просування ЗС РФ на межі двох областей і попередив, що один з напрямків можливих атак — просування на північ від Гуляйполя, щоб зайти в тил українським фортифікаціям.

Нагадуємо, 11 листопада український військовий пояснив, у якому напрямку можуть рушити ЗС РФ після окупації Покровська: ідеться про просування на захід чи на північ.