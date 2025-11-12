Ситуация значительно ухудшилась: украинские военные вынуждены отступить в районе Гуляйполя

Военные Сил обороны Украины, с целью сохранения жизни личного состава, вынуждены были отойти с позиций в районе Ровнополье, Запорожской области.

В последние дни бои на Гуляйпольском направлении, где расположен населенный пункт Ровнополье, активизировались — только за минувшие сутки на направлении было зафиксировано два с половиной десятка боевых столкновений. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

В частности, российские оккупанты продолжают штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское. Также осуществляются активные обстрелы позиций украинских военных.

При этом россияне несут значительные потери — за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 58 оккупантов, еще почти три десятка получили ранения.

11 ноября, поздно вечером, украинские военные оставили позиции в районе Ровнополья, переместившись на более выгодные рубежи.

"Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений", — отметили Силы обороны юга.

Стоит отметить, что между Ровнопольем и Гуляйполем менее 10 км. В то же время на юге от Гуляйполя враг располагается в 6 км от Гуляйполя, контролируя населенный пункт Марфополь.

карта Гуляйпольского направления Фото: DeepState

Ситуация на Гуляйпольском направлении

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 12 ноября на Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка. Населенный пункт Ровнополье в свежей сводке не упоминался.

Зато вечером 11 ноября в Генштабе сообщили, что враг повысил активность в Запорожской области. Ситуация на Гуляйпольском, а также Александрийском направлении значительно ухудшилась.

"Враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки", — говорится в заявлении Генштаба.

Карта DeepState также осуществила обновление ситуации на линии фронта — отныне оккупированными на карте считаются населенные пункты Новое и Новоуспеновское. Также аналитики сообщили о продвижении врага вблизи Сладкого, Ровнополье и Яблочного на Гуляйпольском направлении.

Вчера, 11 ноября, оккупацию Нового и Новоуспеновского подтверждал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Также украинские военные отошли от Новониколаевки, Охотничьего и Успеновки.

Фокус сообщал, что ранее начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько сообщил, что наступательные действия оккупантов в направлении Гуляйполя были "максимально" остановлены. Впрочем аналитики DeepState обращали внимание на то, что заявления разных управлений отличаются на 6-8 км.

Также DeepState обращал внимание, что враг усилил свое присутствие на Гуляйпольском направлении, и это фиксируется по всей зоне.