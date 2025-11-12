Ситуація значно погіршилася: українські військові змушені відступити в районі Гуляйполя

Військові Сил оборони України, з метою збереження життя особового складу, змушені були відійти з позицій у районі Рівнопілля, Запорізької області.

Останніми днями бої на Гуляйпільському напрямку, де розташований населений пункт Рівнопілля, активізувалися – лише за минулу добу на напрямку було зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Зокрема, російські окупанти продовжують штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське. Також здійснюються активні обстріли позицій українських військових.

Важливо

При цьому росіяни зазнають значних втрат — за минулу добу українські військові ліквідували 58 окупантів, ще майже три десятки дістали поранення.

11 листопада, пізно увечері, українські військові залишили позиції у районі Рівнопілля, перемістившись на більш вигідні рубежі.

"Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", — наголосили Сили оборони півдня.

Варто зазначити, що між Рівнопіллям та Гуляйполем менше 10 км. У той же час на півдні від Гуляйполя ворог розташовується в 6 км від Гуляйполя, контролюючи населений пункт Марфопіль.

мапа Гуляйпільського напрямку Фото: DeepState

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 листопада на Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка. Населений пункт Рівнопілля у свіжому зведенні не згадувався.

Натомість увечері 11 листопада у Генштабі повідомили, що ворог підвищив активність у Запорізькій області. Ситуація на Гуляйпільському, а також Олександрійському напрямку значно погіршилася.

"Ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки", — йдеться в заяві Генштабу.

Мапа DeepState також здійснила оновлення ситуації на лінії фронту — відтепер окупованими на мапі вважаються населені пункти Нове та Новоуспенівське. Також аналітики повідомили про просування ворога поблизу Солодкого, Рівнопілля та Яблукового на Гуляйпільському напрямку.

Вчора, 11 листопада, окупацію Нового та Новоуспенівського підтверджував речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Також українські військові відійшли від Новомиколаївки, Охотничого та Успенівки.

Фокус повідомляв, що раніше начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько повідомив, що наступальні дії окупантів в напрямку Гуляйполя були "максимально" зупинені.Утім аналітики DeepState звертали увагу на те, що заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км.

Також DeepState звертав увагу, що ворог посилив свою присутність на Гуляйпільському напрямку, і це фіксується по всій зоні.