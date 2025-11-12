Чи є "обвал фронту" на Запоріжжі: про що говорить втрата шести сіл і тиск ЗС РФ, — оглядач

У Запорізькій області Збройні сили Російської Федерації не прорвались вглиб на відстань від 20 до 70 км, тому обвалу фронту немає, сказав воєнний оглядач. При цьому помітно, що Збройних сил України не вистачає підрозділів на закриття усіх "гарячих точок". Якщо є покращення в Добропілля чи Куп'янську, то тут же стаються втрати під Гуляйполем та у Харківській області.

Приклад "обвалу фронту" відбувся у перші дні вторгнення, а сьогодні спостерігається тривалий тиск ЗС РФ на певних відтинках фронту, сказав військовий оглядач та керівник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону. Росіяни довгий час атакували на Покровському та Новопавлівському напрямку, і таким чином скували українські резерви. Результат цього тиску — загроза для Гуляйполя, втрата шести сіл, але все ж не прорив на 70 км.

Наступ у Запорізькій області - коментар Жмайла див. з 4:04

Жмайло описав тактику, яку використовують ЗС РФ на фронті. Зокрема, росіяни перестали атакувало "лоб в лоб", а натомість тиснуть на фланги і обходять населений пункт, який хочуть окупувати. При цьому вони шукають "шпарини" у фортифікаціях, але обходять вузли оборони.

"Це, звісно ж, дуже і дуже загрожує у майбутньому саме Гуляйполю, який є таким досить потужним укріпленим районом", — уточнив він.

Оглядач зауважив, що найближчим часом ЗСУ мали б зосередитись на нових фортифікаціях і "оперативних заходах", щоб проривів не було. Серед іншого, пролунала відповідь на питання щодо евакуації з Запоріжжя. На думку гостя студії, обласному центру "на щастя, нічого не загрожує", оскільки на підходах до нього є три лінії оборони, а для взяття такого великого міста росіянам потрібні гігантські сили.

Нинішню ситуацію на фронті можна порівняти з подіями 2024 року, зауважив оглядач. Минулого року ЗС РФ наступали по усій лінії фронту, а в України не було резервів. У цьому ж році також є наступ, але резерви вже є і їх кинули, наприклад, під Покровськ. З іншого боку, цих резервів все ж не вистачає, оскільки зростає кількість атак, наприклад, на Новопавлівку та під Запоріжжям, але немає підрозділів, які б допомогли оборонцям.

"Це через те, що у нас дійсно мало резервів і ми змушені їх перекидати на найгарячіші напрямки. Але наразі просування ворога, а за цей тиждень ще на 20% зросла кількість атак, становить десь приблизно 8–14 км на добу на різних ділянках. Це усереднена цифра. Рік тому це було приблизно 35–45 км на добу", — сказав він.

Наступ у Запорізькій області — деталі

Фокус писав про ситуацію під Гуляйполем та про наступ РФ у Запорізькій області. 11 листопада з'явилась заява головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського, який визнав втрату населених пунктів на північний захід від Гуляйполя. 12 листопада Сили оборони Півдня повідомили, що довелось відійти з Рівнопілля. Південне командування уточнило, що росіяни чинили сильний тиск, і тому українці перейшли на більш вигідні рубежі.

Наступ у Запорізькій області - лінія фронту між Оріховим та Гуляполем 12 листопада Фото: DeepState

Тим часом воєнний оглядач та журналіст Богдан Мірошников зауважив, що однією з причин погіршення ситуації під Гуляйполем може бути командувач 9 корпусу ЗСУ Олександр Тарнавський, який начебто не інформує командування про реальну ситуацію на фронті.

Нагадуємо, ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому загострились проблеми під час осіннього наступу ЗС РФ у Запорізькій області.