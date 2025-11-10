Коли РФ примусять завершити війну та що робити Україні після перемоги, — оглядач (відео)

Російська Федерація та глава Кремля Володимир Путін не погодяться на припинення вогню та зупинку війни, поки партнери України не говорять про перемогу, сказав воєнний оглядач. При цьому українці все ще здатні перемогти і для цього, серед іншого, створили та застосовують нові п'ять видів ракет для ударів по Росії.

Україна змушена щоразу узгоджувати з Заходом будь-які удари ракет ATACMS та Strom Shadow по російських цілях, а партнери, окрім того, не говорять про перемогу над РФ, а лише про зупинку війни, пояснив ветеран АТО та колишній командир взводу у батальйоні "Айдар" ЗСУ Євген Дикий. При цьому війна зупиниться лише тоді, коли росіяни побачать перед собою реальну загрозу поразки.

Мирні переговори - Дикий про війну та перемир'я див. з 18:16

На думку Дикого, РФ та Путін найближчим часом не планують ні припинення вогню, ні перемир'я, ні завершення війни. З його слів, росіяни могли б подумати про перемир'я, якби бачили, що отримають поразку через, умовно, пів року. Крім того, партнери вважають "перемогою", якщо Путін просто перестане стріляти. Натомість, як сказав Дикий, кінець війни настане, коли обидві сторони воюватимуть на винищення противника.

"Ціль війни і ерзац перемога — це давайте вважати перемогою, якщо ми змусимо з Путіна спинитись. А так не працює. От коли дві сторони працюють на взаємне знищення і на абсолютну перемогу, то іноді цим сторонам доводиться зупинитись посередині й домовлятись про неприємний компромісний мир. Так буває", — сказав він.

У РФ на сьогодні немає мотивації спинятись, оскільки вона бачить слабкі вимоги Заходу. Тому українцям за таких умов варто готуватись до важкої зими та продовження війни, наголосив Дикий. Оглядач зауважив, що Путін захоплюється Сталіним, а "косплеїть Гітлера": у 1941 році Гітлер отримав від Сталіна щедрі пропозиції миру, але відмовився і після цього програв. На його думку, так саме може статись з РФ, бо насправді українці досі мають усі шанси виграти у війні.

"Як тільки, якщо ми це зрозуміємо, тільки тоді у нас є шанс цю війну хоча б не програти. Ми можемо її виграти — насправді це ще досі так", — наголосив Дикий.

Дикий також відповів на питання журналіста, який цікавився можливостями України завдавати далекобійних ударів по території РФ. У цьому контексті оглядач зауважив, що ЗСУ отримали п'ять типів ракет для здійснення таких атак, серед них — "Фламінго" на 3 тис. км та кілька видів "Нептунів" (від 350 км). Переваги цих видів зброї — не потрібно узгоджувати удари з західними партнерами, як то робили з Storm Shadow та ATACMS. На думку оглядача, це показує важливість самодостатності у забезпеченні власної армії: у майбутньому, після завершення війни, Україна повинна вкладати гроші у ВПК, щоб гарантувати безпеку.

"Якщо ми все ж таки цю війну переживемо і виграємо, то далі будь-яка людина, яка буде казати, що нам не треба розвивати свою оборонку, то її будуть одразу мордочкою тикати в те, як ми погоджували кожний удар кожною ракетою. Пріоритетом для нас завжди буде ее тепер на майбутнє реально мати все своє", — сказав Дикий.

Мирні переговори та перемир'я — деталі

Зазначимо, 10 листопада на порталі "Українська правда" з'явилась колонка ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який говорив про особливий фронт РФ — мирні переговори та домовленості щодо перемир'я і припинення вогню. Наголошується, що російська дипломатія спрямована на затягування часу та погрози і не призведе до кінця бойових дій.

Нагадуємо, Фокус писав про загрози для України через шатдаун у США та зупинку поставок зброї європейським партнерам.