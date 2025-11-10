Шатдаун у США, через який припинився продаж зброї Україні, добігає кінця: Сенат провів голосування

Сенат США у ніч на 10 листопада за київським часом проголосував за угоду про фінансування уряду (скасування шатдауну). Шатдаун, який оголосили в Америці упродовж останніх тижнів, став найбільшою урядовою зупинкою в історії країни.

Демократи об'єдналися навколо двопартійної угоди про фінансування уряду, яка обриває зупинення роботи уряду. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

За даними CNN, голосування відбулося між 20:30 та 21:00 за Вашингтоном у неділю, 9 листопада (або 10 листопада, 3:30 — 4:00 за Києвом). Відповідно до угоди, фінансування уряду продовжиться до 30 січня. Також передбачено голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування та фінансування продовольчих талонів упродовж 2026 року.

Як повідомило видання The Washington Post згодом, після того, як переговорники від обох партій досягли угоди під час голосування, сім сенаторів-демократів проголосували разом з майже всіма республіканцями палати за перший крок до відновлення роботи уряду.

"Недільне голосування за законопроєкт, для прийняття якого було потрібно 60 голосів, є першим із багатьох, які будуть необхідні для ухвалення угоди у верхній палаті", — зазначило видання.

Угода серед іншого передбачає скасування рішень президента Трампа Трампа про звільнення федеральних службовців. До того ж вона містить положення, яке не допускає подібних прецедентів у майбутньому.

Водночас лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що він та інші демократи в Палаті представників "будуть боротися" проти двопартійної угоди. Про це чиновник оголосив за кілька годин до голосування, аргументувавши "протест" тим, що пропоноване республіканцями законодавство "не продовжить податкові пільги за Законом про доступну медичну допомогу".

Цей прорив стався після тижнів закритих переговорів зокрема між двопартійною групою сенаторів, пишуть ЗМІ.

Варто зауважити, що схваленому пакету все одно доведеться пройти процедуру схвалення в Палаті представників, перш ніж він потрапить на підпис президенту США Дональду Трампу. Цей процес може зайняти кілька днів.

Сам Трамп перед голосуванням оголосив, що шатдаун, ймовірно, наближається до завершення.

Нагадаємо, 9 листопада видання Axios повідомило, що через шатдаун Америка зупинила продаж зброї Україні та союзникам.

На початку жовтня видання Bloomberg розповідало, що новий шатдаун у США став першим за 7 років, пояснивши, чим це загрожує.