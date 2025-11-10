Шатдаун в США, из-за которого прекратилась продажа оружия Украине, подходит к концу: Сенат провел голосование

Сенат США в ночь на 10 ноября по киевскому времени проголосовал за соглашение о финансировании правительства (отмена шатдауна). Шатдаун, который объявили в Америке на протяжении последних недель, стал крупнейшей правительственной остановкой в истории страны.

Демократы объединились вокруг двухпартийного соглашения о финансировании правительства, которое обрывает остановку работы правительства. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным CNN, голосование состоялось между 20:30 и 21:00 по Вашингтону в воскресенье, 9 ноября (или 10 ноября, 3:30 — 4:00 по Киеву). В соответствии с соглашением, финансирование правительства продолжится до 30 января. Также предусмотрено голосование по законопроекту о доступном медицинском обслуживании и финансировании продовольственных талонов в течение 2026 года.

Как сообщило издание The Washington Post впоследствии, после того, как переговорщики от обеих партий достигли соглашения во время голосования, семь сенаторов-демократов проголосовали вместе с почти всеми республиканцами палаты за первый шаг к возобновлению работы правительства.

"Воскресное голосование, для принятия которого требовалось 60 голосов, является первым из многих, которые будут необходимы для принятия соглашения в верхней палате", — отметило издание.

Соглашение среди прочего предусматривает отмену решений президента Трампа Трампа об увольнении федеральных служащих. К тому же оно содержит положение, которое не допускает подобных прецедентов в будущем.

В то же время лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что он и другие демократы в Палате представителей "будут бороться" против двухпартийного соглашения. Об этом чиновник объявил за несколько часов до голосования, аргументировав "протест" тем, что предлагаемое республиканцами законодательство "не продлит налоговые льготы по Закону о доступной медицинской помощи".

Этот прорыв произошел после недель закрытых переговоров в частности между двухпартийной группой сенаторов, пишут СМИ.

Стоит заметить, что одобренному пакету все равно придется пройти процедуру одобрения в Палате представителей, прежде чем он попадет на подпись президенту США Дональду Трампу. Этот процесс может занять несколько дней.

Сам Трамп перед голосованием объявил, что шатдаун, вероятно, близится к завершению.

Напомним, 9 ноября издание Axios сообщило, что из-за шатдауна Америка остановила продажу оружия Украине и союзникам.

В начале октября издание Bloomberg рассказывало, что новый шатдаун в США стал первым за 7 лет, объяснив, чем это грозит.