Из-за шатдауна: США остановили продажу оружия Украине и союзникам

Соединенные Штаты приостановили поставки оружия Украине и союзникам по НАТО. Речь идет, в частности, о ракетах AMRAAM, боевых системах Aegis и HIMARS.

Причиной стало то, что правительство Соединенных Штатов фактически не работает, объясняет Axios. Издание ссылается на информацию Государственного департамента, согласно которой из-за приостановки работы правительства был задержан экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов.

Также Axios приводит слова одного из высокопоставленных чиновников Госдепартамента: "Это на самом деле очень вредит как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, ведь это не позволяет поставлять многие из таких критически важных возможностей за границу". В частности, из-за приостановки американских оружейных поставок пострадали Дания, Хорватия и Польша. Как уточнил собеседник издания, незавершенные соглашения включают и продажу оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, и лицензирование частных оборонных компаний США на экспорт оружия. Это очень важно и для Украины, ведь продажа оружия союзникам по НАТО перечисляется для помощи ВСУ.

Так называемый шатдаун (приостановление работы государственных структур) длится уже почти 40 дней, он начался еще 1 октября, напоминает издание. Многие сотрудники Государственного департамента, чьей обязанностью является инструктирование персонала комитетов Конгресса — и обеспечение завершения всех необходимых процессов, — ушли в вынужденные отпуска.

Ранее сообщалось, что накануне шатдауна в США цена на золото била рекорды с 1979 года. Например, в октябре цены на золото приближались к отметке в $4 000 за унцию.

А президент Дональд Трамп, когда делился планами на 2026 год, среди того, что его беспокоит, указывал именно шатдаун в Соединенных Штатах. Вообще, свой главный план Трамп тогда определил как "выжить".