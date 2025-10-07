В ожидании шатдауна в США: цена на золото бьет рекорды с 1979 года

Цены на золото стремительно растут и впервые с 1979 года приближаются к отметке в $4 000 за унцию.

Причиной рекордного скачка эксперты называют политическую нестабильность и шатдаун федеральных органов в США, который лишил рынки ключевых макроэкономических данных, необходимых для оценки состояния американской экономики. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На открытии торгов во вторник стоимость золота увеличилась еще на 0,4% — до $3 976,25 за унцию, после роста на 1,9% днем ранее. Инвесторы ищут защиты в драгоценных металлах, а трейдеры уже закладывают в цены вероятность снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы на четверть пункта в конце октября. Такая мера могла бы дополнительно поддержать рост стоимости золота, поскольку металл не приносит процентов и становится более привлекательным в условиях мягкой монетарной политики.

С начала 2025 года золото подорожало более чем на 50%, демонстрируя ряд исторических максимумов. Если текущая тенденция сохранится, годовой рост станет крупнейшим с 1979 года. Аналитики связывают ралли с активными закупками золота центральными банками и увеличением объемов инвестиций в золотые ETF-фонды после возобновления цикла снижения ставок в США.

На спотовом рынке в Сингапуре утром во вторник золото торговалось на уровне $3 961,33 за унцию, почти без изменений. Индекс Bloomberg Dollar Spot при этом снизился на 0,1%, что также поддержало спрос на драгоценный металл.

Напомним, тем временем в США продолжается "шатдаун". Может даже погаснуть факел Статуи Свободы.

