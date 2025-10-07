В очікуванні шатдауну в США: ціна на золото б'є рекорди з 1979 року

Ціни на золото стрімко зростають і вперше з 1979 року наближаються до позначки в $4 000 за унцію.

Причиною рекордного стрибка експерти називають політичну нестабільність і шатдаун федеральних органів у США, який позбавив ринки ключових макроекономічних даних, необхідних для оцінки стану американської економіки. Про це повідомляє видання Bloomberg.

На відкритті торгів у вівторок вартість золота збільшилася ще на 0,4% — до $3 976,25 за унцію, після зростання на 1,9% днем раніше. Інвестори шукають захисту в дорогоцінних металах, а трейдери вже закладають у ціни ймовірність зниження ключової ставки Федеральної резервної системи на чверть пункту наприкінці жовтня. Такий захід міг би додатково підтримати зростання вартості золота, оскільки метал не приносить відсотків і стає більш привабливим в умовах м'якої монетарної політики.

З початку 2025 року золото подорожчало більш ніж на 50%, демонструючи низку історичних максимумів. Якщо поточна тенденція збережеться, річне зростання стане найбільшим з 1979 року. Аналітики пов'язують ралі з активними закупівлями золота центральними банками і збільшенням обсягів інвестицій у золоті ETF-фонди після відновлення циклу зниження ставок у США.

На спотовому ринку в Сінгапурі вранці у вівторок золото торгувалося на рівні $3 961,33 за унцію, майже без змін. Індекс Bloomberg Dollar Spot при цьому знизився на 0,1%, що також підтримало попит на дорогоцінний метал.

Нагадаємо, тим часом у США триває "шатдаун". Може навіть згаснути факел Статуї Свободи.

Фокус розповідав, що таке "шатдаун" і чим він загрожує Сполученим Штатам та Україні.