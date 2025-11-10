Когда РФ заставят завершить войну и что делать Украине после победы, — обозреватель (видео)

Российская Федерация и глава Кремля Владимир Путин не согласятся на прекращение огня и остановку войны, пока партнеры Украины не говорят о победе, сказал военный обозреватель. При этом украинцы все еще способны победить и для этого, среди прочего, создали и применяют новые пять видов ракет для ударов по России.

Украина вынуждена каждый раз согласовывать с Западом любые удары ракет ATACMS и Strom Shadow по российским целям, а партнеры, кроме того, не говорят о победе над РФ, а лишь об остановке войны, пояснил ветеран АТО и бывший командир взвода в батальоне "Айдар" ВСУ Евгений Дикий. При этом война остановится только тогда, когда россияне увидят перед собой реальную угрозу поражения.

Мирные переговоры — Дикий о войне и перемирии см. с 18:16

По мнению Дикого, РФ и Путин в ближайшее время не планируют ни прекращения огня, ни перемирия, ни завершения войны. По его словам, россияне могли бы подумать о перемирии, если бы видели, что получат поражение через, условно, полгода. Кроме того, партнеры считают "победой", если Путин просто перестанет стрелять. Впрочем, как сказал Дикий, конец войны наступит, когда обе стороны будут воевать на уничтожение противника.

"Цель войны и эрзац победа — это давайте считать победой, если мы заставим Путина остановиться. А так не работает. Вот когда две стороны работают на взаимное уничтожение и на абсолютную победу, то иногда этим сторонам приходится остановиться посередине и договариваться о неприятном компромиссном мире. Так бывает", — сказал он.

У РФ на сегодня нет мотивации останавливаться, поскольку она видит слабые требования Запада. Поэтому украинцам при таких условиях стоит готовиться к тяжелой зиме и продолжению войны, отметил Дикий. Обозреватель отметил, что Путин восхищается Сталиным, а "косплеит Гитлера": в 1941 году Гитлер получил от Сталина щедрые предложения мира, но отказался и после этого проиграл. По его мнению, так же может произойти с РФ, потому что на самом деле украинцы до сих пор имеют все шансы выиграть в войне.

"Как только, если мы это поймем, только тогда у нас есть шанс эту войну хотя бы не проиграть. Мы можем ее выиграть — на самом деле это до сих пор так", — подчеркнул Дикий.

Дикий также ответил на вопрос журналиста, который интересовался возможностями Украины наносить дальнобойные удары по территории РФ. В этом контексте обозреватель отметил, что ВСУ получили пять типов ракет для осуществления таких атак, среди них — "Фламинго" на 3 тыс. км и несколько видов "Нептунов" (от 350 км). Преимущества этих видов оружия — не нужно согласовывать удары с западными партнерами, как это делали с Storm Shadow и ATACMS. По мнению обозревателя, это показывает важность самодостаточности в обеспечении собственной армии: в будущем, после завершения войны, Украина должна вкладывать деньги в ВПК, чтобы гарантировать безопасность.

"Если мы все же эту войну переживем и выиграем, то дальше любой человек, который будет говорить, что нам не надо развивать свою оборонку, то его будут сразу мордочкой тыкать в то, как мы согласовывали каждый удар каждой ракетой. Приоритетом для нас всегда будет ее теперь на будущее реально иметь все свое", — сказал Дикий.

Мирные переговоры и перемирие — детали

Отметим, 10 ноября на портале "Украинская правда" появилась колонка экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который говорил об особом фронте РФ — мирных переговорах и договоренностях о перемирии и прекращении огня. Отмечается, что российская дипломатия направлена на затягивание времени и угрозы и не приведет к концу боевых действий.

Напоминаем, Фокус писал об угрозах для Украины из-за шатдауна в США и остановки поставок оружия европейским партнерам.