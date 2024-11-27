ВС РФ пытались прорваться возле Ямполовки-Тернов: украинские танки отбивались прямой наводкой

После отражения первой волны атаки оккупанты пытались изменить маршрут, но там их уже ожидали бойцы другого подразделения, которые разнесли вражескую технику и пехоту.

В Донецкой области российские оккупанты пытались штурмом прорвать позиции Сил обороны на участке Ямполовка — Терны. Для этого использовали танки и БМП. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале военный 24ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"На востоке Ямполовки был вражеский механизированный штурм на танках и БМП, целью врага был прорыв к восточному флангу Тернов и захват населенного пункта. Очень хорошо отработали наши танки, которые прямой наводкой подбили несколько танков, в панике п**ары изменили маршрут и попали в полосу ответственности бригады, которая разнесла их БМП и пехоту с FPV", — рассказал он.

"Осман" добавил, что украинские защитники тоже имеют потери техники в результате боя. Некоторые танки ВСУ были подбиты вражескими FPV на оптоволокне, которые враг некоторое время успешно применяет на этом направлении.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 27 ноября сообщили, что на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что ВСУ в районе Часового Яра "развалили" штурм россиян на новейшей БМД с десантом. Захватчики пытались прорваться на новейших БМД-4, воспользовавшись ухудшением погодных условий.