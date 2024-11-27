ЗС РФ намагалися прорватися біля Ямполівки—Тернів: українські танки відбивалися прямою наводкою

Після відбиття першої хвилі атаки окупанти намагалися змінити маршрут, але там на них вже очікували бійці іншого підрозділу, які рознесли ворожу техніку і піхоту.

На Донеччині російські окупанти намагалися штурмом прорвати позиції Сил оборони на ділянці Ямполівка — Терни. Для цього використали танки та БМП. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовий 24ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"На сході Ямполівки був ворожий механізований штурм на танках та БМП, ціллю ворога був прорив до східного флангу Тернів та захоплення населеного пункту. Дуже добре відпрацювали наші танки, які прямою наводкою підбили декілька танків, в паніці п**ари змінили маршрут і потрапили в смугу відповідальності бригади, яка рознесла їх БМП та піхоту з FPV", — розповів він.

"Осман" додав, що українські захисники теж мають втрати техніки в результаті бою. Деякі танки ЗСУ були підбиті ворожими FPV на оптоволокні, які ворог деякий час успішно застосовує на цьому напрямку.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 листопада повідомили, що на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісництва.

Нагадамо, що 27 листопада повідомлялося, що ЗСУ в районі Часового Яру "розвалили" штурм росіян на новітній БМД з десантом. Загарбники намагались прорватися на новітніх БМД-4, скориставшись погіршенням погодних умов.