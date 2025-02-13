Украине нужны миротворцы из стран глобального юга, а не Европы, — Foreign Policy

По словам журналистов, миротворческие войска в Украине могут состоять из солдат Индонезии, Мексики и стран Африки — у Африканского союза десятилетний опыт собственных миротворческих миссий. Страны Персидского залива могли бы организовать обмены пленными, а у Чили есть опыт в разминировании территории.

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7 декабря президент США Дональд Трамп, уже будучи избранным, направил предложение французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он сказал им, что европейские войска должны послужить миротворцами в случае мирной сделки по Украине. Об этом пишет Foreign Policy.

Такой шаг — признак того, что Вашингтон не стремится предоставлять Украине гарантии безопасности, а также, что растет вероятность того, что война в Украине завершится переговорами. Но, отмечает издание, вместо европейских, стоит обратить внимание на страны глобального юга.

"Для успеха любой международной миротворческой миссии сторонам конфликта необходимы рабочие отношения со странами, которые отправляют голубые каски. Главной проблемой в Европе с февраля 2022 года была не судьба Украины, а риск, которым чреваты боевые действия для российско-западных отношений, и возможная эскалация", — говорится в публикации.

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Появление солдат НАТО, даже без американцев, перед вооруженными россиянами в районе, который в Москве считают своей милитаризованной границей, не поспособствует разрешению напряженности. Но увеличит риск масштабной войны в Европе.

Развертывание войск ЕС также не вызывает доверия. Если вынести за скобки риторические излияния Макрона, никто не говорит о готовности отправить войска в Украину во время продолжающегося конфликта. Это указывает на то, что если после перемирия боевые действия возобновятся, у ЕС не будет воли выполнять свои обязательства. Неясно даже, есть ли у европейских стран возможности выдержать масштабное развертывание войск. Европейские миротворцы рискуют оказаться в затруднительном положении из-за отсутствия логистической поддержки США.

Размещение контингента "НАТО минус Америка" вблизи российских войск неприемлемо для Кремля, который в ответ может потребовать исключить Украину из какого бы то ни было сотрудничества с Альянсом. Дислокацию европейских миротворцев в РФ могут рассматривать как скрытое расширение НАТО.

Миротворцы глобального юга

Индийские миротворцы во время миссии ООН в Конго

Авторы публикации предлагают использовать миротворцев из стран глобального юга с дружественными или, по крайней мере, невраждебными связями и с Россией, и Западом.

"Большое количество мирных инициатив и предложений, поступивших от таких стран, как Индонезия, Мексика и африканской делегации, посещавших Киев и Москву, свидетельствует о том, что эти государства действительно готовы играть значительную роль", — говорится в статье.

Кратковременная перестрелка с итальянскими или голландскими войсками на Донбассе, которая не перерастет в войну между Россией и НАТО, также и не нанесет существенного ущерба международному положению России. Напротив, риск перестрелки россиян с индийскими и китайскими войсками на местах заставит Москву задуматься о последствиях ее глобальных стратегий — с точки зрения экономики, безопасности или дипломатии.

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Но, если смотреть реалистично, Индия и Китай вряд ли будут рисковать своими двусторонними отношениями с Россией ради незначительной выгоды, которую можно было бы получить, обеспечив безопасность в Украине.

У постоянно расширяющейся группы БРИКС+, наряду с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, теперь есть реальная возможность поспособствовать установлению новой эры международной безопасности.

К тому же, у Африканского союза есть десятилетний опыт собственных миротворческих миссий. Даже страны Персидского залива могли бы направить военных и политических офицеров, чтобы помочь разрядить напряженность, организовав обмены пленными.

Австралийские миротворцы в Восточном Тиморе

Международные силы не обязательно должны быть многочисленными: их цель не противостоять одной из сторон, а поддерживать мир.

Чтобы избежать ошибок, допущенных в Боснии, где миротворцы увязли в продолжающейся войне, необходимы четкие рамки.

Главное, необходимо договориться о прекращении огня до прибытия миротворцев. Без этого страны, скорее всего, не захотят отправлять своих военных, чтобы не увязнуть в боевых действиях.

Кроме того, необходимо четко обозначить линию фронта до их прибытия. Отвод войск обеими сторонами с фронта также снизит риск случайных боестолкновений.

Роль Чили

Не все страны смогут внести одинаковый вклад, но остается широкий простор для участия. Например, Чили предложила помощь в разминировании. Опыт этой латиноамериканской страны в устранении тысяч мин вдоль своих границ после диктатуры Аугусто Пиночета, когда Чили столкнулось с пограничными спорами с тремя соседями, делает ее подходящим участником миротворческой операции.

Между тем, некоторые европейские страны могут сыграть свою роль. В этом процессе могут участвовать Венгрия и Словакия, учитывая их позицию по российско-украинской войне. Более вероятно, что ЕС может помочь финансировать миротворческие силы. ЕС может создать пространство между своими войсками и войсками России. Будь то демилитаризованная зона, как на Корейском полуострове сегодня или же внутренняя граница Германии во время холодной войны, масштабное размещение войск в пределах досягаемости противника создаст напряженность, которую миротворцы призваны нейтрализовать.

Вместо монополизации структур международной безопасности, Европе было бы лучше вовлечь глобальный юг как составную часть решения по стабилизации своего собственного заднего двора, резюмируют авторы.

Об авторе

Наман Карл-Томас Хабтом — бывший научный сотрудник Шведского университета обороны и докторант Кембриджского университета.

Напомним, что в недавней публикации WSJ отмечалось, что Китай примеряет на себя роль миротворца и вместе с тем игнорирует требования Украины.

Также сообщалось, что в материале ведущего "Украинского радио" Сергея Стуканова сообщалось, как расценивать "мир по Трампу" и что делать Украине.