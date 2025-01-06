"Это ж не Пиночет": Зеленский объяснил, приносятся ли в жертву права и свободы в Украине (видео)

Интервьюер Лекс Фридман задал президенту Украины вопрос о том, не думает ли он, что в Украине во имя войны за свободу приносятся в жертву свобода и демократия.

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Война ограничивает права и свободы. Но нужно понимать, что вначале идет война, а затем уже вводится военное положение, вначале пришел агрессор. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Видео опубликовано на YouTube-канале автора.

Интервьюер отметил, что одним из сложнейших решений, к которым пришлось прибегнуть Зеленскому — объявить военное положение. И задал вопрос, не думает ли Зеленский, что в Украине во имя войны за свободу приносятся в жертву гражданские свободы.

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"В любом случае эта война — ради нашей свободы <…> В любом случае война — ограничение возможностей. Но нужно понимать, вначале идет война, а затем вводится военное положение. Военное положение не вводится потому, что кто-то захотел. Это же не Пиночет, и так далее. Это же совершенно другая история. Вначале пришел агрессор, и, согласно законодательству, ты вводишь военное положение. А введение военного положения — это всегда в любые времена — ограничение прав и свобод. Поэтому сама война ограничивает права и свободы", — заявил Зеленский.

Он также заявил, что украинское руководство пытается искать баланс.

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"Мы не можем сократить, к сожалению, налоги. Наоборот, военный налог — он на войну, и нужно где-то брать деньги. Америка нам очень много давала, Европа тоже, но в сравнении с тем, сколько нам было нужно на войну — это не все", — сказал украинский лидер, добавив, что очень хочется сократить расходы, что последует после завершения войны.

Он также добавил, что зарплаты военным нельзя выплачивать из бюджета предоставленных средств.

Напомним, что Зеленский также рассказал, когда Украина согласится на прекращение огня.

Также сообщалось, что Трамп может первым из лидеров прилететь в Украину на самолете.