"Це ж не Піночет": Зеленський пояснив, чи приносяться в жертву права і свободи в Україні (відео)

Інтерв'юер Лекс Фрідман поставив президенту України запитання про те, чи не думає він, що в Україні в ім'я війни за свободу приносять у жертву свободу і демократію.

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Війна обмежує права і свободи. Але потрібно розуміти, що спочатку йде війна, а потім уже вводиться воєнний стан, спочатку прийшов агресор. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману. Відео опубліковано на YouTube-каналі автора.

Інтерв'юер зазначив, що одним із найскладніших рішень, до яких довелося вдатися Зеленському, — оголосити воєнний стан. І поставив запитання, чи не думає президент, що в Україні в ім'я війни за свободу приносяться в жертву громадянські свободи.

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"У будь-якому разі ця війна — заради нашої свободи <...> У будь-якому разі війна — обмеження можливостей. Але потрібно розуміти: спочатку йде війна, а потім вводиться воєнний стан. Воєнний стан не вводиться тому, що хтось захотів. Це ж не Піночет тощо. Це ж зовсім інша історія. Спочатку прийшов агресор, і, згідно із законодавством, ти вводиш воєнний стан. А введення воєнного стану — це завжди в будь-які часи — обмеження прав і свобод. Тому сама війна обмежує права і свободи", — заявив Зеленський.

Він також заявив, що українське керівництво намагається шукати баланс.

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"Ми не можемо скоротити, на жаль, податки. Навпаки, військовий податок — він на війну, і потрібно десь брати гроші. Америка нам дуже багато давала, Європа теж, але порівняно з тим, скільки нам було потрібно на війну — це не все", — сказав український лідер, додавши, що дуже хочеться скоротити видатки, що буде зроблено після завершення війни. Він також додав, що зарплати військовим не можна виплачувати з бюджету наданих коштів.

Нагадаємо, що Зеленський також розповів, коли Україна погодиться на припинення вогню.

Також повідомлялося, що Трамп може першим із лідерів прилетіти в Україну на літаку.