Европейские лидеры призвали Трампа не исключать Украину из переговоров, — Politico

Высокопоставленные дипломаты убеждены, что переговоры, которые "решают будущее Восточной Европы", не могут не включать Украину. Они совместно заявили о том, что "мира можно достичь только вместе", когда узнали о подробностях телефонного разговора между Трампом и Путиным 12 февраля.

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Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина встревожил европейских лидеров, которые опасаются исключения Украины и Европы из будущих мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что "Россию нужно принудить к миру", добавив, что участие Киева в переговорах является "очень важным". Об этом сообщило издание Politico вечером 12 февраля.

"Мира можно достичь только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Байба Браже добавила в комментарии журналистам издания о том, что Украину нельзя исключать из мирных переговоров.

"Участие Украины в любых мирных переговорах является чрезвычайно важным", — отметила она.

Вскоре на сайте Министерства иностранных дел Украины опубликовали совместное заявление европейских министров иностранных дел, созданное по результатам парижской встречи. Высокопоставленные чиновники Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, ФРГ, ЕС совместно с Украиной обратились к США, выразив надежду на то, что будут привлечены к обсуждению дальнейших шагов по урегулированию российско-украинской войны.

Парижское заявление

"Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", — говорится в совместном заявлении.

В заявлении также говорится о необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности, а также готовность европейцев к тому, чтобы усиливать поддержку нашего государства для остановки войны.

"Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности", — отметили министры.

Добавим, что такое беспокойство возникло на фоне разговора Трампа и Путина, а также заявлений президента США, которые тот озвучил во время встречи с журналистами в Овальном доме. Он говорил, среди прочего, о том, что переговоры с Путиным могут обойтись без участия Владимира Зеленского. Об этом Фокус писал подробно в отдельном материале 13 февраля.

Предшествовали выступлению Трампа телефонные разговоры с Путиным и Зеленским, которые политик провел отдельно вечером 12 февраля. Главной темой разговоров стало завершение российско-украинской войны.