Європейські лідери закликали Трампа не виключати Україну з переговорів, — Politico

Високопоставлені дипломати переконані, що переговори, які "вирішують майбутнє Східної Європи", не можуть не включати Україну. Вони спільно заявили про те, що "миру можна досягти лише разом", коли довідалися про подробиці телефонної розмови між Трампом та Путіним 12 лютого.

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Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна стривожила європейських лідерів, які побоюються виключення України та Європи із майбутніх мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що "Росію потрібно примусити до миру", додавши, що участь Києва у перемовинах є "дуже важливою". Про це повідомило видання Politico увечері 12 лютого.

"Миру можна досягти лише разом. А це означає: з Україною та з європейцями", — заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Байба Браже додала у коментарі журналістам видання про те, що Україну не можна виключати з мирних переговорів.

"Агенція України в будь-яких мирних переговорах є надзвичайно важливою", — зазначила вона.

Невдовзі на сайті Міністерства закордонних справ України опублікували спільну заяву європейських міністрів закордонних справ, створену за результатами паризької зустрічі. Високопосадовці Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС спільно з Україною звернулися до США, висловивши сподівання на те, що будуть залучені до обговорення подальших кроків щодо врегулювання російсько-української війни.

Паризька заява

"Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах", — йдеться у спільній заяві.

У заяві також йдеться про необхідність надання Україні надійних гарантій безпеки, а також готовність європейців до того, щоб посилювати підтримку нашої держави задля зупинення війни.

"Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки", — зазначили міністри.

Додамо, що таке занепокоєння виникло на тлі розмови Трампа та Путіна, а також заяв президента США, які той озвучив під час зустрічі із журналістами в Овальному домі. Він говорив, серед іншого, про те, що перемовини з Путіним можуть обійтися без участі Володимира Зеленського. Про це Фокус писав детально в окремому матеріалі 13 лютого.

Передували виступу Трампа телефонні розмови із Путіним та Зеленським, які політик провів окремо увечері 12 лютого. Головною темою розмов стало завершення російсько-української війни.