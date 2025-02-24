"Хрипкі крики ні з чим не сплутати": Зеленський сильно кричав на главу Мінфіну США Бессента, — FT

Президент України був дуже злим на міністра фінансів США під час обговорення угоди про рідкоземельні метали. Американський лідер Дональд Трамп раніше стверджував, нібито Володимир Зеленський "спав і не був доступний для зустрічі".

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Президент України Володимир Зеленський був вельми розсерджений на зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві. Про це розповіли джерела британської газети Financial Times (FT).

Знайомий із перебігом зустрічі співрозмовник газети зазначає, що за "важкими позолоченими дверима в Маріїнському палаці було спекотно": дві сторони обговорювали майбутнє важливого стратегічного альянсу України.

"Хрипкі крики, що лунали звідти, не можна було ні з чим переплутати", — вказують джерела FT.

Видання пише, що Зеленський на переговорах з Бессентом був "дуже злий", вони говорили щодо угоди про рідкоземельні метали, яка компенсує США витрати на військову допомогу Україні.

Українські співрозмовники стверджують, що американський міністр вимагав від Зеленського підписати угоду негайно, але він відмовився.

Про грубе ставлення Зеленського до Бессента говорив і президент США Дональд Трамп. За його словами, Бессент довго добирався до Києва потягом і вся поїздка була доволі небезпечною.

"Скотт Бессент поїхав туди, і його прийняли досить грубо. По суті йому сказали "ні", а Зеленський спав і не був доступний для зустрічі", — описував Трамп результати переговорів.

Угода про рідкоземельні метали зі США: чи підписано документ?

Угоду про передавання США рідкоземельних металів станом на пізній вечір 23 лютого все ще не погоджено, хоча "марафонські переговори проходили ночами кілька днів", вказує FT.

Українська влада протистоїть тиску США, адже угода не містить обіцянок продовження військової допомоги та гарантій безпеки. У Трампа діятимуть наполегливіше і головною проблемою є відсутність тісної та регулярної комунікації між командами Зеленського та Трампа, пишуть автори.

Нагадаємо, журнал The Economist раніше писав, що Зеленському дали годину на обдумування і підписання угоди про рідкоземельні метали.

Фокус уже писав, що Скотт Бессент є мільярдером і гендиректором хедж-фонду Key Square Capital Management. Крім цього, глава Мінфіну США — близький друг британського короля Чарльза і королеви Камілли.